Блокировок налоговых накладных стало меньше: Южанина назвала новые цифры

В августе количество налогоплательщиков, которым блокировали налоговые накладные и расчеты корректировки (НН/РК), сократилось на 6% по сравнению с июлем. Количество заблокированных НН/РК уменьшилось на 8%, а сумма НДС у них — на 9%. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина.

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По ее данным, в среднем на одного плательщика, которому в августе блокировали НН/РК, пришлось почти 354 млн грн заблокированного НДС.

В то же время в годовом измерении динамика еще более заметна. По сравнению с августом 2025 года количество плательщиков с заблокированными НН/РК и количество заблокированных документов сократились почти вдвое. При этом общая сумма заблокированного НДС осталась практически на том же уровне.

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Общий объем блокировок НДС остается тайной



Южанина отметила, что эти данные демонстрируют ежемесячную динамику блокировки и разблокирования НН/РК и соответствующих сумм НДС.

В то же время, общий объем НДС, который остается заблокированным и не был разблокирован, до сих пор не обнародуется. По словам депутата, эти данные относятся к внутренней информации Государственной налоговой службы.

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