Золото стабилизировалось около $4140 после резкого падения: что происходит с рынком

Как сообщает Bloomberg, цена золота стабилизировалась около $4140 за унцию после падения на 3,4% по итогам прошлой недели. Инвесторы оценивают слабые данные рынка труда США и высокие доходности облигаций, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы.

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В сентябре американские работодатели создали лишь 29 тыс. рабочих мест вне сельского хозяйства — это самый слабый результат среди прогнозов экономистов, опрошенных Bloomberg. На этом фоне ожидания повышения ставки ФРС в октябре резко снизились — примерно до 20% по сравнению с 70% неделей ранее.

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Инфляционные риски остаются



Высокие процентные ставки обычно давят на золото, поскольку металл не приносит процентный доход. В то же время, инфляционные риски остаются: цена Brent держится выше $100 за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций — около 5,2%.

В прошлом месяце золото подешевело более чем на 6% из-за опасений по поводу энергетической инфляции, возможного повышения ставок в США и укрепления доллара.

По состоянию на 13.14 по Сингапуру спотовая цена золота снизилась на 0,1% — до $4137,38 за унцию. Серебро подорожало на 1,1%, до $61 за унцию, после падения более чем на 6% на прошлой неделе. Платина выросла в цене, а палладий остался без изменений.

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