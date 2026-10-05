Бонусы банкиров могут достигать 200% зарплаты: НБУ изменил правила

Национальный банк разрешил банкам устанавливать переменное вознаграждение для руководителей и влиятельных лиц в размере до 200% фиксированной части вместо предельных 100%. Постановление № 114 вступило в силу 29 сентября 2026 года. Об этом сообщает biz.ligazakon.net.

Национальный банк разрешил банкам устанавливать переменное вознаграждение для руководителей и влиятельных лиц в размере до 200% фиксированной части вместо предельных 100%.

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Что известно

Банки, которые захотят воспользоваться новым пределом, должны пройти квалифицированное голосование собственников и дважды проинформировать регулятора.

Базовое соотношение к 100% устанавливают по-прежнему общее собрание (для членов совета) или совет (для правления и влиятельных лиц). Соотношение от 100% до 200% возможно только по решению собственников банка на основании обоснованной рекомендации наблюдательного совета.

Для банков с несколькими акционерами устав должен предусматривать принятие такого решения более чем двумя третями голосов. Акционеры, которых касается повышенный бонус или имеют частный интерес, в голосовании не участвуют.

Банк должен дважды проинформировать НБУ: в течение 3 рабочих дней после утверждения рекомендации совета и в течение 3 рабочих дней после решения собственников. Ключевое обоснование: высшие бонусы не должны угрожать капиталу и ликвидности.

Отдельно НБУ урегулировал полномочия единственного участника банка и унифицировал критерии начисления переменного вознаграждения. Политики и положения о вознаграждении придется пересмотреть.