Broadcom предоставит Anthropic до $42 млрд: AI-компания может стать крупнейшим клиентом производителя чипов

Американский производитель чипов Broadcom согласился предоставить разработчику искусственного интеллекта Anthropic до $42 млрд на развитие AI-инфраструктуры. В следующем году Anthropic может стать самым крупным клиентом Broadcom в его основном чиповом бизнесе. Об этом стало известно из документов в IPO Anthropic, пишет Reuters.

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Broadcom будет не только поставлять оборудование Anthropic, но и предоставлять вычислительные мощности в аренду и выступать ее финансовым партнером.

Зачем Anthropic нужны $42 млрд

Anthropic обязалась потратить $125,2 млрд в течение пяти лет на аренду вычислительных мощностей на базе тензорных процессоров (TPU). Финансирование компании Broadcom может покрыть около трети этой суммы.

Финансирование оформят в виде долговой ноты, которую в определенных условиях можно будет конвертировать в акции Anthropic. Broadcom также может привлечь к соглашению отдельного финансового партнера. Anthropic отметила, что не ожидает продажи таких нот до завершения IPO.

Broadcom и Google вместе разрабатывали несколько поколений TPU. В апреле Anthropic объявила о расширении партнерства с Broadcom и Google, которое предусматривает доступ к нескольким гигаваттам мощностей следующего поколения TPU с 2027 года.

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Anthropic предупреждает о возможном конфликте интересов

В проспекте IPO Anthropic отметила, что соединение ролей Broadcom как поставщика оборудования и финансового партнера создает потенциальные конфликты интересов.

По оценке компании, это может повлиять на ее доступ к необходимым вычислительным мощностям. Anthropic также предупредила, что решения Broadcom по ценам и оборудованию могут отразиться на возможности получать достаточный объем инфраструктуры.

Broadcom не комментировал эти положения. Anthropic также отказалась от комментариев.

Какие условия предполагает финансирование

В апреле 2026 года Anthropic внесла средства на специальный счет в пользу компании Broadcom. При определенных обстоятельствах компании придется внести дополнительные суммы.

Anthropic также предупредила, что частные случаи невыполнения платежных или других обязательств могут привести к досрочному наступлению значительной части ее лизинговых платежей. Это может ограничить возможность использовать финансирование на $42 млрд для таких выплат.

Broadcom ожидает, что в 2027 году Anthropic станет его самым большим клиентом. Компания прогнозирует около $115 млрд дохода от AI-полупроводников в 2027 финансовом году и $230 млрд — в 2028 году.