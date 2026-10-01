«Новая почта» испытала DDoS-атаки

На ИТ-системы «Новой почты» идет DDoS-атака. Поэтому в работе отдельных сервисов компании возможны незначительные временные сложности, сообщила 1 октября «Новая почта».

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По данным компании, ситуация находится под контролем.

ИТ-специалисты «Новой почты» уже запустили резервные схемы работы и противодействуют атаке.

Компания не уточнила, какие именно сервисы могут работать с перебоями и когда ожидается полное завершение атаки.