На ИТ-системы «Новой почты» идет DDoS-атака. Поэтому в работе отдельных сервисов компании возможны незначительные временные сложности, сообщила 1 октября «Новая почта».
«Новая почта» испытала DDoS-атаки
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По данным компании, ситуация находится под контролем.
ИТ-специалисты «Новой почты» уже запустили резервные схемы работы и противодействуют атаке.
Компания не уточнила, какие именно сервисы могут работать с перебоями и когда ожидается полное завершение атаки.
Источник: Минфин
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