Китай ограничил выезд за границу для родственников ведущих специалистов в области ИИ — Bloomberg

В КНР близкие родственники руководителей компаний в сфере ИИ и производства микросхем теперь должны получать разрешение на выезд за границу. Об этом пишет Вloomberg.

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Китайские правительственные ведомства уже начали уведомлять отдельных руководителей о необходимости согласовывать выезд членов их семей за границу.

Это расширение уже введенных ограничений для ведущих представителей китайского технологического сектора. Издание отмечает, что новые правила не являются прямым запретом на выезд, но могут усилить давление на отрасль, которая уже сталкивается с беспрецедентными ограничениями.

Ранее Китай уже ограничил зарубежные поездки ведущих специалистов частных компаний, включая Alibaba и DeepSeek. Bloomberg пишет, что Пекин стремится не допустить утечки технологий и важной информации за границу.

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Опасения китайских властей относительно оттока технологий и специалистов усилились после приобретения компанией Meta стартапа Manus за $2 млрд. Китайские власти впоследствии потребовали отменить сделку, а также начали ограничивать американские инвестиции в компании, работающие с чувствительными технологиями.

В то же время новые ограничения на передвижение специалистов не обязательно напрямую связаны с историей Manus. Одной из ключевых целей политики Пекина остается защита технологий от утечки за границу.