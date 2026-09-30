Почему Украине нужны собственные подземные хранилища для нефтепродуктов

Недавняя выходка венгерского президента (Орбана) Мадяра по отмене предварительно подписанных намерений совместно построить в Венгрии мощности для хранения стратегического запаса нефтепродуктов лично для меня выглядит очень положительно. Мы ведь теперь знаем, кто есть кто. И это должно избавить нас от лишних иллюзий, пишет директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Стратегический запас: идея правильная, вопрос — в хранении

Напомню контекст. Правительство настаивает на создании стратегических запасов нефтепродуктов. Идея правильная, вопросов нет. Но в Украине, во-первых, негде хранить, потому что все разбили. Во-вторых, создавать новые наземные резервуары нет смысла, ведь их постигнет та же участь.

Кабмин это понимает и акцентирует внимание на хранении за границей. Действительно, это нормальная практика, работающая и в Европе. К примеру, большая часть запаса Литвы лежит… в регионе АРА — Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Согласно украинскому закону о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов, на территории соседей можно хранить до 50% запаса, а у соседей — еще 25%. Например, в той самой Литве, которая сосед нашего соседа — Польше. В Латвии, к примеру, уже нельзя.

Почему строительство за рубежом — не вариант

Проблема в том, что у соседей нет свободных емкостей. Все члены ЕС сохраняют запас на 90 дней. Это огромные объемы, резервуаров не хватает. Поэтому и появляются предложения построить новые объекты на средства украинских компаний.

Мне даже пришлось когда-то ознакомиться с одним таким инвестиционным предложением польской госкомпании. Скажу так: это просто не вариант.

Чтобы хранить топливо, ты должен стать, по сути, польской компанией, получить все разрешения и лицензии. Строить нужно три года. Неизвестным образом следует вывести валюту из страны на инвестиции. А если строить за польские средства — надо гарантировать загрузку мощностей на десятилетия.

Это только то, что на поверхности.

А теперь идем дальше. Даже если создать запас за границей, как его потом привезти в экстренной ситуации? Граница трещит даже в штатном режиме — куда запихнуть еще дополнительные десятки и сотни тысяч тонн?

Будет ли доступ к горючему в момент кризиса?

А главного нас учит товарищ (Орбан) Мадьяр. Если будет тотальная опа, европейские правительства могут просто закрыть вывоз горючего из страны.

Весной, когда загорелось в Иране, на время это сделали поляки и румыны. Украинское правительство быстро поняло коллег, но осадок остался. А теперь венгры еще раз об этом напомнили. Спасибо им!

Итак, что делать?

Строить свое, инвестировать в инфраструктуру Украины! Но строить нужно подземные хранилища: с таким соседом они нам всегда будут нужны.

А вот что будет с резервом дорогих соседей, не дай Бог что, если дрон за 50 тыс. долларов начнет курить наземные резервуары с горючим на миллионы?

Собственный запас в случае необходимости можно будет оперативно привлекать в оборот.

Льготные кредиты есть. Теперь нужно убрать бюрократию

И шаги в этом направлении уже есть. Недавно принято правительственное постановление о льготном кредитовании строительства подземных хранилищ: до 1 млрд грн в «одни руки», правительство берет на себя 5,5% годовых, есть четкие ограничения по сжатым срокам ввода в эксплуатацию.

Следующим шагом должно стать упрощение бюрократии — согласование проектной документации, которое может занять более года.

Несколько частных структур уже начали строительство, рассчитывая параллельно согласовать проекты с чиновниками. Но так не должно быть.

С идеей заграничного хранения нужно прощаться и рассчитывать только на себя.

PS Почувствуйте разницу между соседями

В общем, очень контрастная картина получилась. На том же «Карпатском форуме» «Нафтогаз Украины» также заключил соглашение с ORLEN.

Польский полугосударственный гигант предоставит лучшие условия оплаты нефтепродуктов на 500 млн долларов — ориентировочно импорт «Укрнафты» за полгода и сформирует для нас огромный бензовозный парк. Это кроме того, что ORLEN в последние несколько лет ставит рекорды по обеспечению Украины горючим.

Как говорится, почувствуйте разницу между соседями. Говорят, что когда есть общий бизнес, придет понимание и по другим вопросам. Искренне надеемся на это.