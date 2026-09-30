По данным Укравтопрома, с января по август этого года украинский парк легковых автомобилей пополнили 22,2 тыс. электромобилей (BEV). Из них: 3,7 тыс. новых и 18,5 тыс. б/у.
Новые и подержанные электромобили: топ моделей, которые выбирали украинцы в 2026 году
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Самыми популярными моделями среди новых были:
- BYD Sea Lion 06 EV — 534 ед.;
- BYD Leopard 3 — 493 ед.;
- ZEEKR 001 — 311 ед.;
- VOLKSWAGEN ID.UNYX — 271 ед;
- ZEEKR 7X — 244 ед.
В топ-5 электромобилей с пробегом попали:
- TESLA Model Y — 2471 ед.;
- NISSAN Leaf — 2429 ед;
- TESLA Model 3 — 2291 ед.;
- CHEVROLET Bolt — 1021 ед.;
- KIA Niro EV — 831 ед.
Источник: Минфин
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