Курс валют 30 сентября: доллар и евро подешевели

В среду, 30 сентября, средний курс доллара потерял 4 копейки в покупке и 5 копеек в продаже. Курс евро потерял 16 копеек в покупке и 13 копеек в продаже.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,57−45,07 грн. Евро покупают за 50,62 грн, а продают за 51,32 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,80−44,93, евро — 51,20−51,45 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,73−44,76 грн. Торги по евро проходят на уровне 50,79−50,81 грн.

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