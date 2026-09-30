Varus, Metro, Auchan и Spar меняют графики из-за воздушных тревог

Продуктовые сети в Украине адаптируют свою работу к длительным воздушным тревогам. В частности, такие компании, как Varus, Metro, Auchan и Spar, меняют график работы магазинов, сообщает Ассоциация ритейлеров Украины.

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Как работают сети супермаркетов

Auchan и Metro прекращают работу во время воздушных тревог, независимо от характера угрозы — дроновой или ракетной. В 2025 году магазины Auchan из-за воздушных тревог были закрыты более 4000 часов — это фактически каждый десятый час запланированной работы. По статистике Metro, в отдельных случаях работник сети может терять из-за тревог до половины рабочего дня.

Несмотря на вынужденные остановки работы во время воздушных тревог, Auchan сохраняют за работниками заработную плату. Так же и у METRO.

Магазины Spar работают в зависимости от их расположения, наличия укрытия и требований безопасности. В компании реагируют и на «желтый», и на «красный» уровень опасности. На магазины сети, расположенные в ТРЦ дополнительно влияют правила безопасности торгового центра. В отдельно стоящих магазинах покупатели могут быстрее совершить необходимые покупки и покинуть локацию.

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В сети Varus сообщают, что во время тревог действуют в соответствии с рекомендациями госорганов и правилами для конкретного уровня опасности. В случае приостановки работы магазина команда переходит к укрытию, а после отбоя возвращается к работе.

Изменение поведения покупателей и онлайн-доставка

Частые и длительные воздушные тревоги изменяют поведение покупателей: люди стараются проводить в магазине поменьше времени. Сети адаптируются к этому, в частности Auchan изменяет торговое пространство и процесс покупки, чтобы сделать их более быстрыми и удобными.

Атака на склады

28 сентября российские оккупанты поразили склады АТБ в Киевской области.

Fozzy Group из-за роста потерь от атак россии вынуждена сократить часть работников офисных команд. Изменения с 1 ноября коснутся сотрудников холдинга, сети «Сільпо» и логистики. Количество работников, подпадающих под сокращение, не объявляется.