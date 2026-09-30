В Мукачево Закарпатской области полностью отменяют разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов из-за угроз безопасности пешеходов и загромождения городского пространства. Об этом сообщил Мукачевский городской совет.
В Мукачево полностью запрещают прокат электросамокатов: что стало причиной
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Соответствующее решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения в ходе разгладания вопросов организации движения в городе.
Причины запрещения проката
Пользователи электросамокатов регулярно оставляют их на тротуарах, в пешеходных зонах и в других местах, где они препятствуют движению прохожих.
Кроме того, отдельной проблемой остаются систематические нарушения правил дорожного движения водителями такого транспорта.
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Защита пешеходов и порядок на улицах
В Мукачево отмена разрешений должна повысить уровень безопасности для пешеходов и очистить улицы от беспорядочной парковки самокатов.
Согласно решению комиссии, все разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов в городе отменяются.
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