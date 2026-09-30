В Мукачево полностью запрещают прокат электросамокатов: что стало причиной

В Мукачево Закарпатской области полностью отменяют разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов из-за угроз безопасности пешеходов и загромождения городского пространства. Об этом сообщил Мукачевский городской совет.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Соответствующее решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения в ходе разгладания вопросов организации движения в городе.

Причины запрещения проката

Пользователи электросамокатов регулярно оставляют их на тротуарах, в пешеходных зонах и в других местах, где они препятствуют движению прохожих.

Кроме того, отдельной проблемой остаются систематические нарушения правил дорожного движения водителями такого транспорта.

Читайте: Штрафы и новые правила для пользователей электросамокатов: в Раде зарегистрировали законопроекты

Защита пешеходов и порядок на улицах

В Мукачево отмена разрешений должна повысить уровень безопасности для пешеходов и очистить улицы от беспорядочной парковки самокатов.

Согласно решению комиссии, все разрешения на расположение пунктов проката электросамокатов в городе отменяются.