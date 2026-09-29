«Укрпочта» запустила оплату посылок в приложении

«Укрпочта» добавила в приложение «Укрпочта 2.0» возможность оплачивать посылки и наложенный платеж. В октябре компания также временно отменит плату за переадресацию отправлений, в том числе уже прибывших в отделение. Об этом сообщает «Укрпочта».

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Что теперь доступно

В приложении теперь можно оплачивать не только саму отправку, но и наложенный платеж и таможенные платежи за международные посылки.

Пользователям также доступны оформление посылок и писем, смена получателя, переадресация, передача права на получение отправки другому лицу и продление срока хранения.

Бесплатное хранение остается доступным в течение семи дней в городах и 14 дней в селах.

В октябре переадресовать посылку можно будет без оплаты даже по ее прибытии в отделение. Обычно бесплатная переадресация действовала только до момента поступления в отделение.

Следующим этапом «Укрпочта» планирует запустить доставку в почтоматы и оплату посылок непосредственно через них.