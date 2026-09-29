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29 сентября 2026, 11:59 Читати українською

Samsung получит робота для судостроения: он может передвигаться по стенам и потолкам

Южнокорейский стартап DIDEN Robotics разработал четырехногого робота, который может передвигаться по стенам и потолкам и выполнять сварку. DIDEN 3.0 планируют поставлять на судостроительную площадку Samsung Heavy Industries во второй половине 2027 года.

Южнокорейский стартап DIDEN Robotics

DIDEN 3.0 обладает магнитными опорами и системой автономной навигации. Он может производить сварку, инспекцию и покраску и предназначен для работы в труднодоступных местах с узкими проходами, складными конструкциями и стальными стенами.

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Работа уже опробована на верфи

DIDEN Robotics подписала контракт с Samsung Heavy Industries на поставку робота. Перед этим DIDEN 3.0 опробовали в реальных условиях судостроения. Робот прошел между плотно установленными стальными усилителями, передвигался по узким проходам и выполнял сварку с помощью горелки, установленной на спине.

Конструкция робота позволяет ему изменять положение тела. Его суставы подобны человеческим локтям и коленям. Сейчас исследователи совершенствуют DIDEN 3.0, чтобы он мог стабильно проходить через узкие отверстия внутри судов.

DIDEN Robotics также сотрудничает с южнокорейскими судостроительными компаниями HD Hyundai Samho, Hanwha Ocean и HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering. Для них стартап разрабатывает роботов, адаптированных к условиям конкретных предприятий.

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DIDEN Robotics разрабатывает нового робота

Параллельно компания работает над двуногим роботом DIDEN Walker. Прототип планируется завершить в четвертом квартале этого года. Работа хотят оснастить манипулятором для автоматизации сварки.

DIDEN Robotics также развивает платформу DIDEN World для обучения искусственному интеллекту в виртуальных симуляциях. Компания работает над системой создания 3D-карт с помощью четырех камер. К следующему году разработчики планируют создать полностью автономную систему хождения без вмешательства оператора.

Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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