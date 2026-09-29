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29 сентября 2026, 8:39 Читати українською

«Денег будет меньше»: Пышный предупредил о глобальном шоке для экономики после войны

Завершение полномасштабной войны станет глобальным шоком для украинской экономики и ключевая проблема в уменьшении или исчезновении внешней финансовой помощи. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время встречи в Киевской школе государственного управления, пишет издание Кошт.

Завершение полномасштабной войны станет глобальным шоком для украинской экономики и ключевая проблема в уменьшении или исчезновении внешней финансовой помощи.
Андрей Пышный

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Глобальный шок для экономики

«Завершение полномасштабного вторжения — это будет глобальный шок для украинской экономики. Глобальный шок! Мы о нем уже думаем», — сказал он.

Пышный объяснил, что Национальный банк уже готовится к этому сценарию и имеет ряд альтернативных планов действий. В то же время к тому времени структура экономики и характер вызовов могут измениться, и какой из планов действий будет использован — неизвестно.

«Я не знаю, какой будет структура экономики. Я не знаю, с какими вызовами нам придётся столкнуться, но мне очевидно, что поток международной финансовой помощи сократится. Я знаю, что те изменения, которые мы сегодня пытаемся провести через парламент, во многом направлены на то, чтобы мы как можно лучше подготовились к моменту, когда полномасштабная война закончится. Денег будет меньше. Это означает, что украинская экономика должна самофинансироваться. Это означает, что мы должны предложить людям, находящимся за пределами Украины, не только достаточный уровень безопасности, но и рабочие места, соответствующие программы…», — пояснил Пышный.

«План Маршала»

Отдельно глава НБУ акцентировал на потенциальном «Плане Маршала» для восстановления экономики Украины. Пышный зафиксировал, что такая программа может появиться только как политическая договоренность, построенная на доверии украинской способности быть не только устойчивыми во время войны, но и эффективными после ее завершения:

  • Национальный банк должен оставаться институционально устойчивым, независимым и глубоко профессиональным.
  • Правительство должно пользоваться доверием и поддержкой украинского парламента.
  • Украинский парламент должен отвечать тому запросу, который сформирует общество.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
ForrestGump
ForrestGump
29 сентября 2026, 9:58
#
А що скоріше закінчиться — гроші чи люди?
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
29 сентября 2026, 10:12
#
Знаємо ми їхні альтернативні плани дій. Спочатку потужники запровадять 100% податок на відбудову, а потім придумають які-небудь пункти безплатної роздачі їжі, аби роботяги не вимерли з голодухи. А щоб не розбігались — залізну завісу на кордоні ще більше посилять. Комуняки по другому не вміють. У них на всі проблеми один рецепт — атабрать і падєліть.
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