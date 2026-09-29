«Денег будет меньше»: Пышный предупредил о глобальном шоке для экономики после войны

Завершение полномасштабной войны станет глобальным шоком для украинской экономики и ключевая проблема в уменьшении или исчезновении внешней финансовой помощи. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время встречи в Киевской школе государственного управления, пишет издание Кошт.

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Глобальный шок для экономики

«Завершение полномасштабного вторжения — это будет глобальный шок для украинской экономики. Глобальный шок! Мы о нем уже думаем», — сказал он.

Пышный объяснил, что Национальный банк уже готовится к этому сценарию и имеет ряд альтернативных планов действий. В то же время к тому времени структура экономики и характер вызовов могут измениться, и какой из планов действий будет использован — неизвестно.

«Я не знаю, какой будет структура экономики. Я не знаю, с какими вызовами нам придётся столкнуться, но мне очевидно, что поток международной финансовой помощи сократится. Я знаю, что те изменения, которые мы сегодня пытаемся провести через парламент, во многом направлены на то, чтобы мы как можно лучше подготовились к моменту, когда полномасштабная война закончится. Денег будет меньше. Это означает, что украинская экономика должна самофинансироваться. Это означает, что мы должны предложить людям, находящимся за пределами Украины, не только достаточный уровень безопасности, но и рабочие места, соответствующие программы…», — пояснил Пышный.

«План Маршала»

Отдельно глава НБУ акцентировал на потенциальном «Плане Маршала» для восстановления экономики Украины. Пышный зафиксировал, что такая программа может появиться только как политическая договоренность, построенная на доверии украинской способности быть не только устойчивыми во время войны, но и эффективными после ее завершения: