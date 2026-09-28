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28 сентября 2026, 13:30 Читати українською

Fire Point получит более 107 млрд грн по контрактам на БПЛА в 2025-2026 годах

Государство заключило с компанией Fire Point контракты на закупку беспилотных систем более чем на 107 млрд грн в 2025—2026 годах. Об этом Министерство обороны сообщило в ответ на запрос Центра противодействия коррупции.

Держава уклала з компанією Fire Point контракти на закупівлю безпілотних систем на понад 107 млрд грн у 2025−2026 роках.
Fire Point

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Сколько предусмотрено контрактами

В 2025 году общая сумма контрактов с ООО «Файер Поинт» на закупку беспилотных систем составляет 56,743 млрд грн. Еще 50,7 млрд грн приходится на контракты на 2026 год. Общая сумма контрактов за два года составляет 107,443 млрд. грн.

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Что ответило Минобороны

Эти данные Министерство обороны предоставило в ответ запрос Центра противодействия коррупции.

Запрос касался государственных контрактов на закупку беспилотных систем у ООО «Файер Поинт». Ответ подготовил Департамент по развитию систем вооружений и технологий Минобороны.

В документе приведены общие суммы заключенных контрактов за 2025 и 2026 годы. Разбивки по количеству беспилотников или стоимости отдельных систем в ответе нет.

Напомним, в апреле стало известно, что Fire Point планирует развернуть в Дании производство твердого ракетного топлива для европейских стран. Завод строят вблизи авиабазы Скрюдструп в Южной Ютландии. Проект должен увеличить производственные возможности по поставке компонентов, необходимых для ракетных технологий.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
28 сентября 2026, 13:48
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Треба більше, бо лише коли вся рашка палатиме — можливо досягнути миру. Без цього рашка нападатиме знову і знову, порушуючи миттєво кожен «паперовий мир», який був щ ними укладений. Ми це вже і в Чечні бачили, і на Донбасі, і в Криму. Лише повне знищення їх можливостей вести війну гарантуватиме мир.
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