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28 сентября 2026, 8:48 Читати українською

Великобритания с 1 января сократит выплаты семьям, принимающим украинских беженцев, на 71%

Великобритания с 1 января 2027 существенно сократит государственную поддержку программы Homes for Ukraine: ежемесячные выплаты британским домохозяйствам, предоставляющим жилье украинцам, уменьшатся с 350 до 100 фунтов, сообщает The Guardian.

Великобритания с 1 января 2027 существенно сократит государственную поддержку программы Homes for Ukraine: ежемесячные выплаты британским домохозяйствам, предоставляющим жилье украинцам, уменьшатся с 350 до 100 фунтов, сообщает The Guardian.►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиТаким образом, размер так называемой thank you payment сократится на 71,4%.
Великобритания

►Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Таким образом, размер так называемой thank you payment сократится на 71,4%.

На кого будут распространяться новые правила

Новые правила будут распространяться как на хозяев жилья, уже участвующих в программе Homes for Ukraine, так и на новых участников программы.

Одновременно британское правительство также сокращает финансирование местных органов власти, обеспечивающих реализацию программы. Выплата муниципалитетам в расчете на одного прибывшего украинца снизится с 5,9 тыс. фунтов до 3,3 тыс. фунтов.

По данным The Guardian, с момента запуска программы Homes for Ukraine в марте 2022 года через нее получили поддержку 181 тыс. из примерно 234 тыс. украинцев, прибывших в Великобританию после начала полномасштабной войны. На реализацию программы британское правительство уже выделило более £1,81 млрд.

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На что это повлияет

Сокращение финансирования вызывает опасения у украинцев и принимающих семей по поводу дальнейшей возможности предоставлять бесплатное жилье. Опрошенные участники программы заявили, что уменьшение выплат может заставить некоторых хозяев прекратить участие в программе.

Британское правительство как один из вариантов последующего проживания указывает на возможность перехода принимающей стороны от статуса «host» к обычным отношениям арендодателя и арендатора, при которых украинцы будут самостоятельно оплачивать жилье.

Это может стать особенно чувствительным вопросом для пожилых украинцев, людей с ограниченной трудоспособностью и семей с низкими доходами, которым сложно самостоятельно оплачивать аренду на британском рынке недвижимости.

При этом 350 фунтов стерлингов — это не арендная плата для украинцев, а государственная выплата принимающему домохозяйству. В один адрес может предоставляться только одна такая выплата независимо от количества проживающих там гостей.

Для украинцев, перешедших с визы Homes for Ukraine на программу Ukraine Permission Extension (UPE), выплаты принимающей стороне могут производиться не более 18 месяцев с момента первого перехода гостя на UPE. После этого периода государственная выплата «thank you payment» прекращается.

Что известно о программе

Программа Homes for Ukraine была запущена британским правительством 14 марта 2022 года. Программа позволила жителям Великобритании предоставлять украинцам жилье в своих домах или отдельных объектах недвижимости, получая от государства ежемесячную компенсационную выплату.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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