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5 июля 2026, 13:34 Читати українською

Hyundai представила новый Ioniq 3: что получил электрический хэтчбек (фото)

Компания Hyundai представила стандартную версию нового электрохэтчбека Ioniq 3, которая дебютировала после презентации спортивной модификации N Line. Автомобиль получил более сдержанный дизайн, светлый салон и современное оснащение, несмотря на статус базовой комплектации. Об этом пишет Carscoops.

Компания Hyundai представила стандартную версию нового электрохэтчбека Ioniq 3, которая дебютировала после презентации спортивной модификации N Line.

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Дизайн Hyundai Ioniq 3

Производитель описывает новинку как «Aero Hatch», сочетающую черты классического хэтчбека, фастбека и кроссовера.

В отличие от версии N Line, стандартный Ioniq 3 имеет другой передний бампер без агрессивных воздухозаборников, активные жалюзи системы охлаждения и менее выразительный чёрный декор.

Автомобиль сохранил характерные светодиодные фары с фирменной графикой Star Map. Также стандартная версия получила окрашенные в цвет кузова зеркала и колесные диски диаметром от 16 до 18 дюймов вместо 19-дюймовых у N Line. Сзади установлен более компактный спойлер и измененный диффузор.

Интерьер выполнен в светлых тонах в соответствии с концепцией Furnished Space. Одной из главных новинок стал мультимедийный комплекс Pleos Connect на базе Android. В зависимости от комплектации он оснащается сенсорным дисплеем диагональю 12,9 или 14,6 дюйма, который может работать вместе с цифровой приборной панелью.

Hyundai также сообщает о поддержке магазина Pleos App Market с 30 сторонними приложениями на старте продаж и голосового помощника Gleo AI, способного поддерживать естественный диалог с водителем.

Какие версии будут доступны?

На старте продаж модель будет доступна в версиях Standard и Long Range с одним электромотором.

Базовая версия оснащена аккумулятором емкостью 42,2 кВт·ч и электродвигателем мощностью 144 к.с. Запас хода по циклу WLTP составляет до 344 км.

Модификация Long Range получила батарею на 61 кВт·ч, что обеспечивает до 496 км без подзарядки. Мощность электродвигателя в этой версии составляет 133 к.с.

Новинка построена на 400-вольтовой платформе E-GMP, которую Hyundai использует совместно с моделями Kia EV3 и EV4. Производитель отмечает, что автомобиль разрабатывался в первую очередь с учётом потребностей европейских водителей, дорожных условий и зарядной инфраструктуры.

Серийное производство Ioniq 3 наладят на заводе в турецком Измите, а первые автомобили должны появиться на дорогах в третьем квартале 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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