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26 сентября 2026, 11:36 Читати українською

Работающие пенсионеры могут получить перерасчет: что важно знать

Официальная работа после ухода на пенсию позволяет продолжать накапливать страховой стаж. Если работодатель платит за работника страховые взносы, этот период учитывается при следующем перерасчете пенсии. По информации Пенсионного фонда Украины, работающим пенсионерам пенсию могут перечислить автоматически после приобретения дополнительного страхового стажа, пишет «На пенсии».

Официальная работа после ухода на пенсию позволяет продолжать накапливать страховой стаж.
Пенсия

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Когда возникает право на перерасчет

Перерасчет производится, если после назначения пенсии или предварительного перерасчета человек:

  • приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа;
  • или приобрел менее 24 месяцев стажа, но с момента предварительного назначения или перерасчета прошло два года.

Финансовая консультантка Наталья Бубнова советует работающим пенсионерам проверять дату последнего перерасчета и количество приобретенного после него страхового стажа.

Читайте также: Пенсия в 2026 году: как купить стаж и когда это невыгодно

Учтут ли новую зарплату

В некоторых случаях при пересчете может учитываться не только дополнительный страховой стаж, но и заработная плата, которую человек получал после выхода на пенсию.

Однако зарплату включают в расчет только тогда, когда это дает пенсионеру более выгодный результат.

Какие повышения работающий пенсионер получает не сразу

Статус работающего пенсионера влияет на отдельные доплаты и повышение.

В частности, во время работы не проводятся перерасчеты пенсии, связанные с изменением прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Такие изменения учитываются после увольнения.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность составляет 2595 грн, а минимальная зарплата — 8647 грн. Для неработающих пенсионеров это может влиять на отдельные минимальные гарантии и доплаты, тогда как работающим соответствующий перерасчет производится после прекращения трудовой деятельности.

Читайте: ВР приняла закон, позволяющий получить страховой стаж за период, когда взносы не уплачивались.

После увольнения также может быть пересмотрена доплата за сверхнормативный страховой стаж, если ее размер зависит от прожиточного минимума.

Уменьшают пенсию из-за работы

Сам факт трудоустройства не означает автоматического удержания части пенсии.

Однако статус работающего или неработающего пенсионера оказывает влияние на право на отдельные повышения и доплаты.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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