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26 сентября 2026, 9:00 Читати українською

В Киеве существенно повысили тарифы на воду: сколько будет платить население

В Киеве установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Для населения стоимость услуги составит 63,79 грн за кубометр. Соответствующее распоряжение уже подписано, прошло необходимые процедуры согласования в органах юстиции и вступит в силу после официального обнародования.

В Киеве установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

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Тариф почти 90 грн пока не будут применяться

Ранее в столице обсуждался тариф на уровне почти 90 грн за кубометр, однако для населения его пока не будут вводить.

Город вместе с «Киевводоканалом» планирует постепенно приводить тарифы в соответствие с фактическими расходами предприятия, учитывая интересы потребителей.

Тариф 63,79 грн/куб. м, который сейчас вводится в действие, был утвержден еще в 2025 году НКРЭКУ.

Читайте: Долги за воду в Украине: количество новых производств уменьшилось на 19%

Почему тариф просмотрели

В Киевводоканале объясняют необходимость пересмотра стоимости ростом затрат предприятия.

За это время, по данным компании:

  • электроэнергия подорожала втрое;
  • горючее — вдвое;
  • реагенты — втрое.

Кроме того, предприятие указывает на сложности с обеспечением надлежащего уровня зарплат и условий труда для работников.

Читайте: Тариф на воду в Киеве может вырасти втрое: «Киевводоканал» подал расчеты (обновлено)

Как выглядит Киев на фоне других городов

Даже после изменения тарифа Киев остается среди городов с более низкой стоимостью водоснабжения и водоотвода.

Для сравнения:

  • Белая Церковь — 95,10 грн/куб. м;
  • Ужгород — 91,24 грн/куб. м;
  • Тернополь — 87,34 грн/куб. м;
  • Полтава — 83,71 грн/куб. м;
  • Днепр — 81,92 грн/куб. м;
  • Одесса — 65,54 грн/куб. м;
  • Киев — 63,79 грн/куб. м;
  • Черновцы — 63,56 грн/куб. м;
  • Хмельницкий — 57,86 грн/куб. м;
  • Черкассы — 56,71 грн/куб. м.

Что это значит

Для бытовых потребителей в столице базовой станет цена 63,79 грн. за кубометр воды и водоотвода. Дальнейшее приближение тарифа к экономически обоснованному уровню город планирует осуществлять постепенно.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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OTC
OTC
26 сентября 2026, 11:01
#
Популісти… Тариф повинен покривати всі витрати в т. ч. нормальну зарплату, а також включати інвестиції і не брати безглузду участь у змаганні на найнижчий тариф
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