В Киеве существенно повысили тарифы на воду: сколько будет платить население

В Киеве установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Для населения стоимость услуги составит 63,79 грн за кубометр. Соответствующее распоряжение уже подписано, прошло необходимые процедуры согласования в органах юстиции и вступит в силу после официального обнародования.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Тариф почти 90 грн пока не будут применяться

Ранее в столице обсуждался тариф на уровне почти 90 грн за кубометр, однако для населения его пока не будут вводить.

Город вместе с «Киевводоканалом» планирует постепенно приводить тарифы в соответствие с фактическими расходами предприятия, учитывая интересы потребителей.

Тариф 63,79 грн/куб. м, который сейчас вводится в действие, был утвержден еще в 2025 году НКРЭКУ.

Читайте: Долги за воду в Украине: количество новых производств уменьшилось на 19%

Почему тариф просмотрели

В Киевводоканале объясняют необходимость пересмотра стоимости ростом затрат предприятия.

За это время, по данным компании:

электроэнергия подорожала втрое;

горючее — вдвое;

реагенты — втрое.

Кроме того, предприятие указывает на сложности с обеспечением надлежащего уровня зарплат и условий труда для работников.

Читайте: Тариф на воду в Киеве может вырасти втрое: «Киевводоканал» подал расчеты (обновлено)

Как выглядит Киев на фоне других городов

Даже после изменения тарифа Киев остается среди городов с более низкой стоимостью водоснабжения и водоотвода.

Для сравнения:

Белая Церковь — 95,10 грн/куб. м;

Ужгород — 91,24 грн/куб. м;

Тернополь — 87,34 грн/куб. м;

Полтава — 83,71 грн/куб. м;

Днепр — 81,92 грн/куб. м;

Одесса — 65,54 грн/куб. м;

Киев — 63,79 грн/куб. м;

Черновцы — 63,56 грн/куб. м;

Хмельницкий — 57,86 грн/куб. м;

Черкассы — 56,71 грн/куб. м.

Что это значит

Для бытовых потребителей в столице базовой станет цена 63,79 грн. за кубометр воды и водоотвода. Дальнейшее приближение тарифа к экономически обоснованному уровню город планирует осуществлять постепенно.