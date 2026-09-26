В Киеве установили новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. Для населения стоимость услуги составит 63,79 грн за кубометр. Соответствующее распоряжение уже подписано, прошло необходимые процедуры согласования в органах юстиции и вступит в силу после официального обнародования.
В Киеве существенно повысили тарифы на воду: сколько будет платить население
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Тариф почти 90 грн пока не будут применяться
Ранее в столице обсуждался тариф на уровне почти 90 грн за кубометр, однако для населения его пока не будут вводить.
Город вместе с «Киевводоканалом» планирует постепенно приводить тарифы в соответствие с фактическими расходами предприятия, учитывая интересы потребителей.
Тариф 63,79 грн/куб. м, который сейчас вводится в действие, был утвержден еще в 2025 году НКРЭКУ.
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Почему тариф просмотрели
В Киевводоканале объясняют необходимость пересмотра стоимости ростом затрат предприятия.
За это время, по данным компании:
- электроэнергия подорожала втрое;
- горючее — вдвое;
- реагенты — втрое.
Кроме того, предприятие указывает на сложности с обеспечением надлежащего уровня зарплат и условий труда для работников.
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Как выглядит Киев на фоне других городов
Даже после изменения тарифа Киев остается среди городов с более низкой стоимостью водоснабжения и водоотвода.
Для сравнения:
- Белая Церковь — 95,10 грн/куб. м;
- Ужгород — 91,24 грн/куб. м;
- Тернополь — 87,34 грн/куб. м;
- Полтава — 83,71 грн/куб. м;
- Днепр — 81,92 грн/куб. м;
- Одесса — 65,54 грн/куб. м;
- Киев — 63,79 грн/куб. м;
- Черновцы — 63,56 грн/куб. м;
- Хмельницкий — 57,86 грн/куб. м;
- Черкассы — 56,71 грн/куб. м.
Что это значит
Для бытовых потребителей в столице базовой станет цена 63,79 грн. за кубометр воды и водоотвода. Дальнейшее приближение тарифа к экономически обоснованному уровню город планирует осуществлять постепенно.
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