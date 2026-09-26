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26 сентября 2026, 12:12 Читати українською

Майнинг биткоина впервые за 280 дней перестал быть убыточным — JPMorgan

Курс биткоина впервые за 280 дней поднялся выше средней себестоимости майнинга, оцениваемой аналитиками JPMorgan примерно в $85 тыс. за монету. Если цена закрепится выше этого уровня, риск вынужденных продаж биткоина со стороны майнеров может снизиться. Об этом пишет The block.

Курс биткоина впервые за 280 дней поднялся выше средней себестоимости майнинга на уровне $85 000 за монету.

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По оценке JPMorgan, себестоимость добычи исторически выступает для биткоина своеобразным мягким нижним пределом цены.

Когда рыночная стоимость криптовалюты долгое время остается ниже этого уровня, часть майнеров с более высокими затратами становится убыточной. В такой ситуации они вынуждены более активно продавать добытые монеты, отключать оборудование или сокращать деятельность.

Период убыточного майнинга был аномально длинным

В JPMorgan обратили внимание, что нынешний период, когда биткоин торговался ниже себестоимости добычи, был одним из самых длинных.

Для сравнения, в 2018 году похожая ситуация продолжалась около 224 дней.

В последние месяцы майнинговые компании пытались сократить расходы: переносили оборудование в регионы с более дешевой электроэнергией, продавали старые установки и временно останавливали часть мощностей.

Хешрейт и сложность майнинга снизились

Параллельно хешрейт сети упал примерно на 19% от октябрьского максимума, а сложность майнинга — примерно на 15%.

Это также снижает давление на себестоимость добычи.

Публичные майнинговые компании в то же время сокращают планы по наращиванию вычислительных мощностей.

Часть майнинговой инфраструктуры переходит под ИИ

Одна из главных причин — конкуренция со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Часть дата-центров и энергетической инфраструктуры майнеры начинают переориентировать на нужды ИИ.

Операторы ИИ готовы платить больше за электроэнергию и оборудованные дата-центры, а доходы от таких контрактов часто стабильнее, чем в классическом майнинге.

JPMorgan ожидает, что переход части мощностей под ИИ может замедлить дальнейший рост себестоимости добычи биткоина.

Также это может снизить риск чрезмерной концентрации хешрейта у крупнейших публичных майнеров.

Что поддержало курс биткоина

В JPMorgan связывают недавний рост биткоина выше $85 тыс. также с закрытием инвесторами медвежьих позиций. Это произошло после того, как Сенат США отклонил законопроект CLARITY, касающийся регулирования крипторинка.

Читайте: Сенат США отклонил законопроект CLARITY: как отреагировал биткоин

Что это значит для майнеров

Закрепление биткоина выше себестоимости добычи снижает давление на майнинговые компании.

При таком сценарии им меньше нужно продавать резервы для покрытия операционных расходов, а часть майнеров может снова вернуться к прибыльной работе.

При этом все большее значение для майнинговых компаний приобретает не только добыча криптовалюты, но и способность зарабатывать на инфраструктуре для искусственного интеллекта.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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