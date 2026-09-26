Майнинг биткоина впервые за 280 дней перестал быть убыточным — JPMorgan

Курс биткоина впервые за 280 дней поднялся выше средней себестоимости майнинга, оцениваемой аналитиками JPMorgan примерно в $85 тыс. за монету. Если цена закрепится выше этого уровня, риск вынужденных продаж биткоина со стороны майнеров может снизиться. Об этом пишет The block.

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По оценке JPMorgan, себестоимость добычи исторически выступает для биткоина своеобразным мягким нижним пределом цены.

Когда рыночная стоимость криптовалюты долгое время остается ниже этого уровня, часть майнеров с более высокими затратами становится убыточной. В такой ситуации они вынуждены более активно продавать добытые монеты, отключать оборудование или сокращать деятельность.

Период убыточного майнинга был аномально длинным

В JPMorgan обратили внимание, что нынешний период, когда биткоин торговался ниже себестоимости добычи, был одним из самых длинных.

Для сравнения, в 2018 году похожая ситуация продолжалась около 224 дней.

В последние месяцы майнинговые компании пытались сократить расходы: переносили оборудование в регионы с более дешевой электроэнергией, продавали старые установки и временно останавливали часть мощностей.

Хешрейт и сложность майнинга снизились

Параллельно хешрейт сети упал примерно на 19% от октябрьского максимума, а сложность майнинга — примерно на 15%.

Это также снижает давление на себестоимость добычи.

Публичные майнинговые компании в то же время сокращают планы по наращиванию вычислительных мощностей.

Часть майнинговой инфраструктуры переходит под ИИ

Одна из главных причин — конкуренция со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Часть дата-центров и энергетической инфраструктуры майнеры начинают переориентировать на нужды ИИ.

Операторы ИИ готовы платить больше за электроэнергию и оборудованные дата-центры, а доходы от таких контрактов часто стабильнее, чем в классическом майнинге.

JPMorgan ожидает, что переход части мощностей под ИИ может замедлить дальнейший рост себестоимости добычи биткоина.

Также это может снизить риск чрезмерной концентрации хешрейта у крупнейших публичных майнеров.

Что поддержало курс биткоина

В JPMorgan связывают недавний рост биткоина выше $85 тыс. также с закрытием инвесторами медвежьих позиций. Это произошло после того, как Сенат США отклонил законопроект CLARITY, касающийся регулирования крипторинка.

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Что это значит для майнеров

Закрепление биткоина выше себестоимости добычи снижает давление на майнинговые компании.

При таком сценарии им меньше нужно продавать резервы для покрытия операционных расходов, а часть майнеров может снова вернуться к прибыльной работе.

При этом все большее значение для майнинговых компаний приобретает не только добыча криптовалюты, но и способность зарабатывать на инфраструктуре для искусственного интеллекта.