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25 сентября 2026, 13:20 Читати українською

В «Армия+» упростили авторизацию: приложение подключили к BankID НБУ

Мобильное приложение «Армия+» напрямую подключили к системе BankID Национального банка Украины. Об этом сообщается на сайте НБУ. Теперь военнослужащие могут авторизоваться через свой банк, тратя меньше времени и совершая меньше действий при входе. Об этом сообщил Национальный банк Украины.

Мобильное приложение «Армия+» напрямую подключили к системе BankID Национального банка Украины.

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Ранее для входа в «Армия+» использовалась интегрированная система электронной идентификации государственного портала «Дія». Теперь доступны два способа авторизации — через BankID НБУ или «Дія».

В НБУ отмечают, что прямое подключение к BankID должно сделать авторизацию более быстрой и удобной для военнослужащих.


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«Армия+» работает с системой BankID НБУ в рамках сотрудничества Национального банка и Министерства обороны. Минобороны является участником системы BankID НБУ с августа 2024 года — с тех пор также через нее осуществляется авторизация в приложении «Резерв+».

BankID НБУ используется для дистанционной электронной идентификации пользователей при получении цифровых услуг. Теперь через BankID войти в «Армия+» можно с помощью одного из подключенных банков.


Как мы писали, доллар уже почти 45 грн: НБУ установил курс на 25 сентября

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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