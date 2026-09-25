Мобильное приложение «Армия+» напрямую подключили к системе BankID Национального банка Украины. Об этом сообщается на сайте НБУ. Теперь военнослужащие могут авторизоваться через свой банк, тратя меньше времени и совершая меньше действий при входе. Об этом сообщил Национальный банк Украины.
В «Армия+» упростили авторизацию: приложение подключили к BankID НБУ
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Ранее для входа в «Армия+» использовалась интегрированная система электронной идентификации государственного портала «Дія». Теперь доступны два способа авторизации — через BankID НБУ или «Дія».
В НБУ отмечают, что прямое подключение к BankID должно сделать авторизацию более быстрой и удобной для военнослужащих.
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«Армия+» работает с системой BankID НБУ в рамках сотрудничества Национального банка и Министерства обороны. Минобороны является участником системы BankID НБУ с августа 2024 года — с тех пор также через нее осуществляется авторизация в приложении «Резерв+».
BankID НБУ используется для дистанционной электронной идентификации пользователей при получении цифровых услуг. Теперь через BankID войти в «Армия+» можно с помощью одного из подключенных банков.
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