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25 сентября 2026, 12:05 Читати українською

238 тысяч подозрительных счетов в год: Британия обнаружила масштабную сеть «денежных мулов»

Британские финансовые учреждения в 2025 году закрыли 238 396 счетов, связанных с подозрениями в использовании их в качестве «денежных ил» для перевода преступных средств. Об этом говорится в отчете британского финансового регулятора FCA.

Британские финансовые учреждения в 2025 году закрыли 238 396 счетов, связанных с подозрениями в использовании их в качестве «денежных ил» для перевода преступных средств.

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Количество таких случаев растет третий год подряд: в 2023 году — 184 935, в 2024 — 233 269, а в 2025 — 238 396. Всего за три года финансовые учреждения закрыли 656 600 таких клиентских счетов.


Кто такие «денежные мулы»


«Денежные мулы» — это люди или структуры, чьи счета используют для получения, перевода или сокрытия происхождения средств, полученных преступным путем. По данным FCA, почти половину подозрительных счетов закрыли в течение первого года после открытия. В то же время в банках традиционного типа значительная часть счетов существовала более двух лет до закрытия.

Регулятор также нашел признаки организованной инфраструктуры, а не только отдельных случаев. В ходе анализа 140 дел выяснилось, что преступные средства обычно проходили через 2−5 счетов, после чего их обналичивали или тратили. Самым распространенным способом «отмывания» на финальном этапе были карточные платежи.

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По оценке британского National Crime Agency, через Великобританию или британские корпоративные структуры ежегодно отмывается более £100 млрд. «Денежные мулы» являются одним из механизмов перемещения этих средств.

FCA отмечает, что активность финансовых учреждений по выявлению и блокированию таких счетов возросла, однако этого недостаточно. Регулятор вместе с правоохранительными органами усиливает обмен информацией, чтобы выявлять не только отдельные счета, но и сети, через которые проходят преступные средства.


Как мы сообщали, британский политик потерял банковский счет после поездки в Киев: причиной стали €40 расходов

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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