Новая реальность трежерис: когда рекордная доходность в 5% оправдает риски инвестора

Внимание инвесторов вновь сосредоточено на TLT — ETF на долгосрочные казначейские облигации США. Доходность 30-летних Treasuries превышает 5%, однако высокая текущая доходность не означает автоматически низкий риск. Может ли нынешний уровень доходности стать привлекательной точкой входа и при каких условиях TLT способен выполнять роль защитного актива — подробнее об этом расскажет инвестиционный эксперт Вадим Хвыщук.

TLT под давлением: привлекательна ли доходность выше 5% для инвестора?

За 2020−2023 годы TLT, наиболее известный ETF на долгосрочные казначейские облигации США, потерял около половины своей стоимости: от пика весной 2020 года до минимума в октябре 2023 года просадка достигла примерно 50%, а только за 2022 год фонд упал более чем на 30%. Показательно, что большинство инвесторов покупали его не ради купона, а как хедж для портфеля акций: с конца 1990-х и до 2021 года корреляция между акциями и длинными Treasuries была устойчиво отрицательной — когда акции падали из-за опасений рецессии, облигации росли и компенсировали эти потери. Именно на эту декорреляцию и делалась ставка.

Однако 2022 год сломал модель: инфляционный шок заставил ФРС резко повышать ставку, и акции с облигациями упали одновременно — S&P 500 примерно на 18%, длинные Treasuries еще сильнее. Корреляция стала положительной, и хеджирующая функция долгосрочных облигаций не сработала в условиях одновременного снижения акций и облигаций. Урок оказался двойным: высокая дюрация не защищает от падения цены при росте доходности, а хеджирующая роль TLT работает только в условиях, когда рынок опасается рецессии, а не инфляции.

Доходность 30-летних Treasuries превысила 5,3% — это максимум с 2007 года, — а вместе с ней выросла и потенциальная компенсация за риск. Однако рисковый профиль долгосрочных облигаций остается сложным. Инфляция остается выше цели Федеральной резервной системы, цены на нефть создают дополнительное давление, а масштаб бюджетного дефицита США заставляет инвесторов требовать более высокой доходности по долгосрочному долгу.

Поэтому вопрос для TLT сегодня заключается не только в том, будет ли ФРС снижать ставку.

Важнее другое: сможет ли инфляция вернуться к 2%, стабилизируются ли цены на энергоносители и готов ли рынок поглощать все больший объем американского долга без дальнейшего роста доходности.

Ответы на эти вопросы определят, станет ли нынешняя доходность выше 5% привлекательной точкой входа или лишь компенсацией за риски, которые еще не исчезли.

TLT зависит от долгосрочной доходности, а не только от ФРС

TLT инвестирует в портфель американских государственных облигаций со сроком погашения более 20 лет. В отличие от отдельной облигации, у ETF нет даты, когда инвестор гарантированно получит обратно номинальную стоимость.

Фонд постоянно обновляет портфель, заменяя бумаги, срок которых приближается к 20-летней отметке, новыми долгосрочными выпусками.

Такая конструкция делает TLT особенно чувствительным к изменениям доходности долгосрочных облигаций.

Когда доходность растет, цена облигаций падает. Для портфеля с такой высокой дюрацией движения могут быть значительными: если доходность долгосрочных облигаций повышается на 1% — например, с 5% до 6%, — цена TLT снижается примерно на 16%. И наоборот: снижение доходности на 1% дает приблизительно такой же прирост.

Это один из факторов, который может привести к ошибочной оценке риска TLT частным инвестором.

Рынок облигаций реагирует не только на текущую ставку ФРС. Он оценивает инфляцию, экономический рост, государственный долг и премию за риск на десятилетия вперед.

Поэтому снижение ставки ФРС само по себе не гарантирует роста TLT.

Осенью 2024 года это стало очевидно. ФРС начала снижать ставку, но доходность долгосрочных облигаций выросла почти на процентный пункт за два месяца. За этот период TLT потерял около 12%.

Для владельца фонда это стало важным уроком: краткосрочная ставка и долгосрочная доходность — не одно и то же.

Четыре режима — и только два из них благоприятны для TLT

Для долгосрочных Treasuries важно не экономическое развитие само по себе, а сочетание трех факторов: роста, инфляции и реакции центрального банка.

В результате можно выделить четыре базовых сценария.

Мягкая посадка

Экономика продолжает расти, но инфляция постепенно возвращается к 2%. ФРС может осторожно снижать ставку, а доходность долгосрочных облигаций — опускаться вместе с инфляционными ожиданиями.

Такой макроэкономический сценарий благоприятен для TLT. Кроме купонного дохода, инвестор получает прирост капитала от снижения доходности. Ориентировочный результат — +8−15% за год.

Рецессия

Это наиболее благоприятный сценарий для долгосрочных Treasuries.

Если экономика резко ослабевает, а инфляция не представляет проблемы, ФРС получает пространство для агрессивного снижения ставки. Инвесторы одновременно переходят в наиболее надежные активы.

Доходность долгосрочных облигаций может снизиться на 1−2 процентных пункта, а TLT — вырасти на 20−35%.

Именно поэтому долгосрочные государственные облигации традиционно рассматривались как потенциальная защита от рецессии. Однако это свойство работает только при низкой или снижающейся инфляции.

Перегрев

Сильный рост, напряженный рынок труда и высокая инфляция вынуждают ФРС повышать ставку. Доходность долгосрочных облигаций растет, а TLT снижается.

В такой среде фонд может потерять примерно 5−15% за год, даже с учетом купонного дохода. Наиболее наглядным примером этого механизма стал 2022 год.

Стагфляция и долговое давление

Для долгосрочных облигаций это наиболее сложное сочетание факторов.

Экономика слаба, но инфляция остается высокой. Одновременно правительство активно занимает, а инвесторы требуют дополнительную премию за долгосрочный риск.

В такой ситуации доходность долгосрочных облигаций может расти даже без повышения ставки ФРС. В этом сценарии TLT может снизиться на 10−25% и, что особенно важно, падать одновременно с акциями.

Где находится рынок в сентябре 2026 года

Текущие рыночные условия не соответствуют в полной мере ни одному из четырех режимов — скорее они сочетают признаки перегрева и стагфляционного давления.

Об этом свидетельствует структура кривой доходности: доходность 30-летних Treasuries превышает 5,3% — это максимум с 2007 года, — тогда как двухлетние бумаги торгуются около 4,4%. Рынок требует ощутимой премии за то, чтобы одолжить правительству США деньги на длительный срок.

При этом ФРС не демонстрирует однозначной траектории дальнейшей политики. 16 сентября было объявлено о решении повысить ставку на 0,25% до диапазона 3,75−4%. Это связано с инфляцией, которая не спешит отступать, ростом стоимости энергоносителей и неожиданно сильным рынком труда: в августе экономика создала почти втрое больше рабочих мест, чем ожидалось.

Впрочем, инфляционная картина не так однозначна, как кажется. Общий показатель держится около 3,7%, но базовая инфляция — без учета энергии и продуктов — лишь немного превышает цель ФРС. Свежий PPI за август подтвердил это различие: основная часть роста цен производителей пришлась на энергетику, тогда как услуги почти не подорожали.

В то же время важно учитывать источник инфляционного давления. Если давление на цены действительно идет со стороны нефти, а не перегретой экономики, стабилизация энергетического рынка может изменить картину быстрее, чем ожидает рынок. Пока, впрочем, наблюдается противоположный тренд: Brent торгуется выше $100 на фоне эскалации вокруг Ирана, прибавив около пятой части стоимости за месяц.

Именно поэтому нефть сейчас является одним из ключевых индикаторов для TLT.

Другой фактор — американский долг

Длинный конец кривой доходности все больше зависит от объема государственного долга и способности рынка поглощать новое предложение Treasuries. Дефицит бюджета США остается высоким, а потребность в заимствованиях — значительной.

Это создает дополнительный риск для инвесторов: чем больше облигаций необходимо продать, тем важнее становится цена, по которой рынок готов их покупать.

Именно поэтому решение ФРС не всегда определяет движение доходности 30-летних облигаций. Если рынок требует более высокой премии за долгосрочный долг, TLT может снижаться даже на фоне смягчения денежно-кредитной политики.

Что может произойти в течение следующих 12 месяцев

Базовый сценарий для TLT сейчас не выглядит ни явно положительным, ни явно отрицательным.

Наибольшая доля — около 35% — приходится на сценарий, при котором текущее сочетание высокой инфляции, дорогой нефти и долгового давления сохраняется. В таком случае доходность 30-летних облигаций может подняться до 5,5−6,0%, а TLT — снизиться на 10−20%.

Еще около 30% приходится на мягкую посадку: энергетический шок ослабевает, инфляция возвращается к цели, а ФРС после паузы начинает снижать ставку. Тогда TLT может принести 8−15%.

Вероятность рецессии оценивается примерно в 20%. В таком сценарии доходность 30-летних облигаций может снизиться до 3,8−4,3%, что потенциально даст TLT прирост на 20−30%.

Наименее вероятный сценарий — 15% — предполагает новый цикл агрессивного повышения ставок. Тогда TLT может продемонстрировать отрицательную динамику на 5−10%.

Это не прогноз рынка и не консенсус аналитиков. Это оценка сценариев на основе текущей структуры рисков.

Для портфеля акций это означает важную особенность: из четырех сценариев TLT работает как хедж только в одном — рецессионном, вероятность которого составляет около 20%. При мягкой посадке акции и облигации растут одновременно, а при стагфляции и перегреве — а это половина вероятности — TLT снижается независимо от того, что происходит с акциями, как это уже было в 2022 году.

Таким образом, если снижение акций будет вызвано ожиданиями рецессии, TLT может выполнять хеджирующую функцию. Если же причиной станет инфляция или долговое давление, такой компенсации может не произойти. Сегодня TLT — не универсальный защитный актив, а инструмент с выраженной зависимостью от сценария снижения инфляции и доходности долгосрочных облигаций.

Что изменилось по сравнению с 2021 годом

Есть одно принципиальное отличие от ситуации четырех-пятилетней давности. Теперь инвестор получает значительно более высокую текущую доходность. Купон около 5% создает определенный буфер против дальнейшего роста доходности.

Это не устраняет риск падения цены, но меняет соотношение потенциального дохода и риска.

Именно поэтому сегодняшний TLT не следует оценивать через призму 2021 года. Тогда инвестор покупал длинную дюрацию при очень низкой доходности. Сегодня он получает существенно более высокую компенсацию за тот же риск.

Вопрос только в том, достаточна ли она.

TLT зависит не только от политики ФРС

Для инвестора, рассматривающего TLT сегодня, главный тезис можно сформулировать достаточно просто: это ставка не столько на снижение ставки ФРС, сколько на снижение инфляции и доходности долгосрочных облигаций.

Если нефть стабилизируется, базовая инфляция останется близкой к 2%, а спрос на американский долг будет достаточным, доходность длинных Treasuries выше 5% может оказаться привлекательной точкой входа.

Если же энергетический шок затянется, а рынок продолжит требовать премию за американский долг, TLT может оставаться под давлением независимо от действий ФРС.

Именно поэтому в ближайшие месяцы стоит следить не только за решениями ФРС. Важными индикаторами также останутся Brent, базовая инфляция, результаты аукционов Treasuries и динамика доходности 30-летних облигаций.

Что следует учитывать инвестору

Перед открытием позиции в TLT стоит ответить на несколько вопросов:

Нужен ли регулярный долларовый доход или расчет делается именно на рост цены фонда?

Приемлемо ли падение позиции на 15−20% при неблагоприятном сценарии?

Соответствует ли горизонт инвестирования длинной дюрации TLT?

Нужен ли вам именно ETF?

Для инвестора, который хочет просто зафиксировать доходность до конкретной даты, отдельная казначейская облигация может иметь совершенно другую логику. TLT не дает такой же определенности, поскольку у него нет фиксированной даты погашения.