В Киеве каждый пятый дом еще не готов к зиме: сколько уже получили акты

В Киеве 18% жилых домов, управляемых коммунальными управляющими компаниями, еще не получили акты готовности к отопительному сезону. Соответствующие документы есть в 82% таких домов. Об этом Новости.LIVE сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев.



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Как заявил чиновник, акт готовности выдается после проверки внутридомовых систем и устранения выявленных во время подготовки к зиме недостатков. Таким образом, наличие свидетельствует о завершении необходимых подготовительных работ в доме.

Управителей призвали завершить подготовку

В КГГА призвали коммунальных управляющих завершить все работы к началу отопительного сезона.

В то же время, городские власти отдельно обратили внимание на дома, которыми управляют ОСМД, жилищно-строительные кооперативы и другие управители.

Сколько таких домов уже получили акты готовности к зиме, в КГГА не уточнили. Но обнародованные 82% относятся именно к домам, которые находятся в управлении коммунальных управляющих компаний. Данных о всеобщей готовности всего жилищного фонда Киева пока нет.



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Городские власти подчеркивают, что подготовительные работы должны быть завершены до старта отопительного сезона, чтобы жилые дома могли нормально пройти осенне-зимний период.



Как мы сообщали, в Киеве начали готовить списки жителей на случай отсутствия тепла зимой