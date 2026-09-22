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22 сентября 2026, 17:16 Читати українською

ГНС запустила «Налоговый справочник инвестора»

Государственная налоговая служба Украины выпустила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, уже работающих в Украине или только планирующих выход на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении службы.

Государственная налоговая служба Украины выпустила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, уже работающих в Украине или только планирующих выход на украинский рынок.
Справочник инвестора

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«Налоговый справочник инвестора» содержит базовую информацию об украинской налоговой системе — от регистрации бизнеса до цифровых сервисов, налоговых стимулов и механизмов защиты прав плательщиков.

Что есть в справочнике

Материал построен как пошаговый путеводитель и состоит из 8 практичных блоков.

Во вводной части объясняется роль ГНС как основной точки контакта для бизнеса, а также описывается сеть налоговых органов, сервисных точек, цифровых инструментов и консультационных каналов.

Отдельный раздел посвящен налоговой системе Украины.

В нем собрана информация о:

  • налог на прибыль;
  • НДС;
  • НДФЛ;
  • единый социальный вклад;
  • военный сбор;
  • акцизный налог;
  • экологический налог;
  • плату за землю.

Для каждого налога приведены ставки, налогооблагаемая база, сроки отчетности и отдельные правила для нерезидентов.

Регистрация и работа иностранных компаний Справочник объясняет процедуры регистрации и взятия на учет иностранных юридических лиц и обособленных подразделений до начала деятельности в Украине.

Отдельно описано, как дистанционно представлять отчетность, вести официальную переписку с налоговой и пользоваться доступными каналами коммуникации по ГНС.

Льготы и международное налогообложение

В отдельном блоке собрана информация о налоговых льготах и специальных условиях для инвесторов.

В частности, речь идет о:

  • льготные режимы;
  • специальные условия для индустриальных парков;
  • применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

Проверки и защита прав

Еще один раздел посвящен прозрачности и безопасности ведения бизнеса.

В нем описаны:

  • порядок проведения налоговых проверок;
  • автоматическое бюджетное возмещение НДС;
  • урегулирование налогового долга;
  • механизмы обжалования решений ГНС.

Также в справочник включен практический FAQ с ответами на типовые вопросы инвесторов.

Для чего создали гайд

В ГНС отмечают, что справочник должен упростить для инвесторов ориентировку в украинской налоговой системе и сделать выход на украинский рынок более понятным и предсказуемым.

Речь идет прежде всего о том, чтобы бизнес мог быстро найти базовые правила по налогам, регистрации, отчетности, льготам и взаимодействию с налоговыми органами в одном документе.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vadimra
Vadimra
22 сентября 2026, 18:21
#
«…У ДПС зазначають, що довідник має спростити для інвесторів орієнтування в українській податковій системі

Систему налоговую нужно упрощать, а не бумагу на справочники переводить
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