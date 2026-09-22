ГНС запустила «Налоговый справочник инвестора»

Государственная налоговая служба Украины выпустила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, уже работающих в Украине или только планирующих выход на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении службы.

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«Налоговый справочник инвестора» содержит базовую информацию об украинской налоговой системе — от регистрации бизнеса до цифровых сервисов, налоговых стимулов и механизмов защиты прав плательщиков.

Что есть в справочнике

Материал построен как пошаговый путеводитель и состоит из 8 практичных блоков.

Во вводной части объясняется роль ГНС как основной точки контакта для бизнеса, а также описывается сеть налоговых органов, сервисных точек, цифровых инструментов и консультационных каналов.

Отдельный раздел посвящен налоговой системе Украины.

В нем собрана информация о:

налог на прибыль;

НДС;

НДФЛ;

единый социальный вклад;

военный сбор;

акцизный налог;

экологический налог;

плату за землю.

Для каждого налога приведены ставки, налогооблагаемая база, сроки отчетности и отдельные правила для нерезидентов.

Регистрация и работа иностранных компаний Справочник объясняет процедуры регистрации и взятия на учет иностранных юридических лиц и обособленных подразделений до начала деятельности в Украине.

Отдельно описано, как дистанционно представлять отчетность, вести официальную переписку с налоговой и пользоваться доступными каналами коммуникации по ГНС.

Льготы и международное налогообложение

В отдельном блоке собрана информация о налоговых льготах и специальных условиях для инвесторов.

В частности, речь идет о:

льготные режимы;

специальные условия для индустриальных парков;

применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения.

Проверки и защита прав

Еще один раздел посвящен прозрачности и безопасности ведения бизнеса.

В нем описаны:

порядок проведения налоговых проверок;

автоматическое бюджетное возмещение НДС;

урегулирование налогового долга;

механизмы обжалования решений ГНС.

Также в справочник включен практический FAQ с ответами на типовые вопросы инвесторов.

Для чего создали гайд

В ГНС отмечают, что справочник должен упростить для инвесторов ориентировку в украинской налоговой системе и сделать выход на украинский рынок более понятным и предсказуемым.

Речь идет прежде всего о том, чтобы бизнес мог быстро найти базовые правила по налогам, регистрации, отчетности, льготам и взаимодействию с налоговыми органами в одном документе.