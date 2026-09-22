Государственная налоговая служба Украины выпустила практическое руководство для украинских и иностранных инвесторов, уже работающих в Украине или только планирующих выход на украинский рынок. Об этом говорится в сообщении службы.
ГНС запустила «Налоговый справочник инвестора»
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«Налоговый справочник инвестора» содержит базовую информацию об украинской налоговой системе — от регистрации бизнеса до цифровых сервисов, налоговых стимулов и механизмов защиты прав плательщиков.
Что есть в справочнике
Материал построен как пошаговый путеводитель и состоит из 8 практичных блоков.
Во вводной части объясняется роль ГНС как основной точки контакта для бизнеса, а также описывается сеть налоговых органов, сервисных точек, цифровых инструментов и консультационных каналов.
Отдельный раздел посвящен налоговой системе Украины.
В нем собрана информация о:
- налог на прибыль;
- НДС;
- НДФЛ;
- единый социальный вклад;
- военный сбор;
- акцизный налог;
- экологический налог;
- плату за землю.
Для каждого налога приведены ставки, налогооблагаемая база, сроки отчетности и отдельные правила для нерезидентов.
Регистрация и работа иностранных компаний Справочник объясняет процедуры регистрации и взятия на учет иностранных юридических лиц и обособленных подразделений до начала деятельности в Украине.
Отдельно описано, как дистанционно представлять отчетность, вести официальную переписку с налоговой и пользоваться доступными каналами коммуникации по ГНС.
Льготы и международное налогообложение
В отдельном блоке собрана информация о налоговых льготах и специальных условиях для инвесторов.
В частности, речь идет о:
- льготные режимы;
- специальные условия для индустриальных парков;
- применение международных соглашений об избежании двойного налогообложения.
Проверки и защита прав
Еще один раздел посвящен прозрачности и безопасности ведения бизнеса.
В нем описаны:
- порядок проведения налоговых проверок;
- автоматическое бюджетное возмещение НДС;
- урегулирование налогового долга;
- механизмы обжалования решений ГНС.
Также в справочник включен практический FAQ с ответами на типовые вопросы инвесторов.
Для чего создали гайд
В ГНС отмечают, что справочник должен упростить для инвесторов ориентировку в украинской налоговой системе и сделать выход на украинский рынок более понятным и предсказуемым.
Речь идет прежде всего о том, чтобы бизнес мог быстро найти базовые правила по налогам, регистрации, отчетности, льготам и взаимодействию с налоговыми органами в одном документе.
Комментарии - 1
Систему налоговую нужно упрощать, а не бумагу на справочники переводить