Дизель по 100: почему в Украине дорожает топливо и будет ли его дефицит

В Украине разворачивается настоящее топливное ценовое ралли. Неделей ранее в некоторых сетях (в частности, Socar) на стелах впервые появился ценник в 100 гривен за литр. По такой стоимости заправки продавали премиальные марки дизеля.

В конце прошлой недели отдельные АЗС стали выставлять цену в 100 гривен и больше уже на обычный дизель. Так, днепровская сеть Neftek начала торговать обычным дизельным топливом по 100 гривен, а премиальным — по 102 гривны за литр.

Многие сети при этом не решаются перешагнуть порог в 100 гривен, и продают дизель по 99,9 гривен. Как отмечает основатель группы компаний «Прайм» Дмитрий Леушкин, это может быть связано в том числе с техническими возможностями — не у всех есть стелы с трехзначными окошками для цен.

В целом же дизельное топливо в среднем по Украине, по данным компании «А-95», всего за два дня, с 17 по 18 сентября, выросло в цене на 44 копейки — до 98,6 гривен за литр. Но некоторые заправки повысили ценники куда более существенно.

Дорожает также бензин. По данным консалтинговой компании «А-95», за 17−18 сентября ценник на него повысился на 67 копеек — в среднем по стране до 88,9 гривен за литр. По состоянию на 21 сентября бензин стоит уже 89,15 гривен.

И, как говорят эксперты, это еще не конец ценовых качелей, топливо может еще больше подорожать. При этом водителей пугают и точечным дефицитом нефтепродуктов (который уже наблюдается на отдельных АЗС).

«Минфин» разбирался, что происходит на украинском топливном рынке, почему дорожают бензин и дизель, и к каким ценам готовиться водителям.

Ценники становятся трехзначными

В конце прошлой недели украинские заправки в очередной раз переписали ценники на бензин и дизель.

Самую высокую планку взяла сеть Neftek — она первой решилась установить ценник на обычный дизель на уровне 100 гривен за литр, а на премиальный — 102 гривны. Также в этой сети подорожал более чем на гривну бензин — до 92 гривен за литр.

Многие сети (ОККО, UPG, WOG, Socar, Parallel, Amic и др.) ценники на дизель не меняли. Ранее они установили достаточно высокую планку, и повышать ее еще больше пока не спешат.

Так, дизель на перечисленных выше АЗС стоит 99,9 гривен за литр. При этом данные сети продолжают повышать ценники на бензин.

За 17−18 сентября бензин А-95 на ОККО вырос в цене на 86 копеек — до 92,7 гривен за литр, на Socar — на 2 гривны — до 93,9 гривен, на Parallel — на гривну — до 86,9 гривен за литр.

Государственная «Укрнафта» повысила ценники и на бензин, и на дизель сразу на 2 гривны — до 86,9 и 97,9 гривен соответственно.

По данным профильной площадки enkorr, в тройку самых дешевых по дизелю входят VostokGaz, «Свои» и «Фактор» (94,9, 95,9 и 96,9 гривен за литр соответственно), а по бензину — VostokGaz, «Свои» и «Родник» (83,9, 83,5 и 81,9 гривен соответственно).

При этом разница в ценниках в премиальных топливных сетях и дискаунтерах сокращается. По состоянию на 18 сентября она составила 4,63 гривен по бензину (минус 81 копейка за неделю) и 5,54 гривен по дизелю (минус 2,43 гривен).

Многие сети, повышая ценники, стали резать программы лояльности: то есть получить на карту по 1−4 гривны за каждый приобретенный литр топлива «временно» невозможно.

По данным ценового мониторинга «Минфина», если 2 сентября бензин А-95 стоил в среднем 80,7 гривен, а дизель — 91,31 гривен за литр, то 18 сентября бензином торговали уже по 88,99 гривен, а дизелем — по 98,68 гривен. То есть чуть больше чем за две недели бензин А-95 взлетел в цене почти на 9 гривен, а дизель — более чем на 7 гривен за литр.

Почему так резко подорожало топливо?

Дойдут ли котировки до $120?

Основной причиной очередного взлета цен на нефтепродукты стало подорожание нефти. Ранее Саудовская Аравия остановила свой главный трубопровод «Восток-Запад» после атак на него, после чего нефть на мировых биржах подскочила до 110 долларов за баррель. Через этот трубопровод сырая нефть поставляется в экспортный хаб «Янбу» в Красном море, который после блокировки движения через Ормузский пролив стал одним из главных альтернативных маршрутов для нефтяного судоходства.

На прошлой неделе котировки немного упали, хоть и остаются достаточно высокими (около 104,8 долларов за баррель).

Снижение цен почти на 1% произошло на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия предлагает дополнительные партии нефти с поставками через Оман, что ослабило опасения о перебоях с объемами от этого продавца.

Также дальнейший рост цен на нефть сдерживают ожидания ослабления напряженности на Ближнем Востоке накануне саммита США и Китая.

При этом Reuters пишет, что дополнительные объемы нефти из Саудовской Аравии только частично компенсируют снижение поставок через порты на Красном море, и это, якобы, сдерживает дальнейшее снижение цен на нефть.

Кроме того, ситуация на Ближнем Востоке остается достаточно сложной. Хуситы атакую беспилотниками города и критическую инфраструктуру в Саудовской Аравии, та в ответ наносит удары по территории Йемена, то есть, помимо Ирана, появилась еще одна «горячая зона».

Как отметил руководитель отдела энергетических исследований DBS Bank Сувро Саркар, сценарий, который предусматривает продолжение атак и инцидентов в Ормузском проливе и на Красном море, не исключает, что котировки на нефть могут вырасти до 120 долларов за баррель, прежде чем потенциально вернуться к отметке около 100 долларов за баррель.

Вслед за нефтью меняются цены и на нефтепродукты в Европе (которая является главным поставщиком топлива в Украину).

Так, 15 сентября спотовые цены на дизель в ЕС взлетели до рекордных 1 664 долларов за тонну, подорожав за день на 89 долларов, а за 5 дней — на 172 доллара (это примерно 7,7 гривен на литре).

При этом в период весеннего топливного кризиса максимальные котировки на нефтепродукты не превышали 1 593 доллара за тонну, то есть в этот раз ценники превзошли весенний максимум.

Фьючерсы на газойль (бензин) 15 сентября повысились на 76 долларов за тонну — до 1 568 долларов.

Это спровоцировало рост оптовых цен на топливо в Украине. Уже 16 сентября цены на оптовые партии дизеля достигли 95,5−96 гривен, а отдельные продавцы выставили прайс сразу в 101 гривну за литр. То есть ценники на опте стали выше, чем в рознице.

После того, как котировки на нефть пошли вниз, стали дешеветь и нефтепродукты в ЕС: по дизелю — до 1 553 долларов, а по бензину — до 1 328 долларов за тонну.

На украинском оптовом рынке 18 сентября минимальные цены на дизель составили 92−94 гривны за литр, в зависимости от региона, то есть они остаются достаточно высокими, но все же не растут, и этот факт уже радует розничных покупателей.

Глава компании «А-95» Сергей Куюн обращает внимание на тот факт, что разница в оптовой стоимости дизеля и бензина достигает почти 300 долларов, тогда как до войны в Иране не превышала 50 долларов, а преимущественно составляла 10−20 долларов на тонне. По словам эксперта, этот факт иллюстрирует прежде всего дизельную проблематику нынешнего топливного кризиса, поскольку продукт пользуется спросом и ранее его много шло из Персидского залива и рф. Европа отказалась от импорта дизеля из россии, сделав ставку на Ближний Восток, что до начала войны в Иране сработало, а после — обернулось ценовым шоком.

В итоге высокие ценники на топливо наблюдаются не только на украинских, но и на европейских АЗС. В частности, в Германии ценник на дизель превысил 2,5 евро, а у Франции — и вовсе нехватка топлива.

«Перспективы такие же туманные, как и будущее изменение событий на Ближнем Востоке. Пока котировки немного присели, возможно, на этих уровнях ситуация стабилизируется. Потому что мировая экономика таких цен не вывезет, и это должно включить механизм, который остановит этот взлет», — отмечает Куюн.

По словам аналитика Института стратегических исследований Юрий Корольчука, для мировой экономики критическим является ценник на нефть в 120 долларов. Как только он будет достигнут и задержится на этой отметке длительной время, не исключено скатывание мира в новую рецессию. «Понятно, что в этом никто не заинтересован, поэтому таких высоких цен постараются не допустить», — говорит Корольчук.

Эксперты говорят, что при нынешних котировках на нефть и нефтепродукты средняя стоимость бензина и дизеля в Украине может еще немного повыситься — на 1−2 гривны за литр, так как поступают более дорогие объемы нефтепродуктов. При этом переписывать прайсы будут в первую очередь те заправки, которые пока не спешат задирать их по максимуму. АЗС, на которых цены на тот же дизель вплотную приблизились к 100 гривнам за литр или превысили эту планку, скорее всего, возьмут паузу и будут до последнего тянуть с подорожанием, поскольку ценник в 100 гривен является своего рода «психологической красной линией» для водителей.

При этом компенсировать потерю собственной маржи заправки станут дальнейшим урезанием или вообще отменой программ лояльности.

Грозит ли Украине дефицит топлива

Но в Украине есть риски не только подорожания, но и дефицита топлива.

На некоторых АЗС уже сейчас наблюдаются перманентные перебои то с бензином, то с дизелем. Сами заправщики говорят, что топливо «только что закончилось», а бензовозы с новыми партиями «в дороге», то есть главная причина — перебои с логистикой.

Но ситуация может ухудшиться, поскольку Саудовская Аравия уже предупредила европейских нефтепереработчиков о сокращении поставок сырой нефти в октябре (вплоть до полной остановки поставок на некоторые заводы). «А перекупить дополнительную нефть уже негде, даже за большие деньги», — говорит Леушкин. Он также добавил, что без нефти рискует остаться Польша, и для нас это плохо, поскольку большие объемы топлива мы импортируем именно из этой страны.

Кроме того, страдает украинская топливная логистика. Враг атаковал уже сотни заправок и пытается прервать цепочку поставок импортных нефтепродуктов в Украину.

Власти задались целью создать стратегические запасы топлива (приняты постановления, которые предусматривают страхования топливных рисков, предоставление компаниям льготных кредитов на сооружение подземных резервуаров).

«Суммы достаточные — до 1 млрд гривен на руки под целевое использование, и ограниченный срок реализации проекта (обсуждали год). Но есть нюансы. Первый: согласование проекта нового резервуара — 1−1,5 года. Строительство — еще минимум полгода. То есть защищенные хранилища могут появиться через 2−2,5 года, в лучшем случае. Если либерализируют бюрократию, будет в два раза быстрее. Кроме того, государство само работает над созданием подземного парка хранения нефтепродуктов. Но до зимы не будет ничего, это факт. То есть централизованного запаса не будет», — отмечает Сергей Куюн.

Он советует потребителям самим делать запасы топлива по максимуму, не исключая, что могут быть локальные перебои с ресурсом.

Отметим, что многие водители уже приняли этот совет к сведению. На выходные на некоторых заправках наблюдались очереди, при этом водители не только заправляли полные баки, но еще и заливали топливо в канистры. Запасы создают также бизнес и муниципалитеты.

Одновременно такие массовые закупки позволяют АЗС поддерживать высокий уровень продаж и дальше повышать ценники, ведь на фоне страшилок о «дефиците топлива» многие покупатели на прайсы уже особо не смотрят — спешат приобрести бензин или дизель, «пока еще больше не подорожали».