В Украине вырос спрос на строителей: кого работодатели ищут чаще

За год заметно вырос спрос на строителей на востоке и юге Украины, в то время как в западных и центральных городах показатели в основном уменьшились. Об этом пишет Budport со ссылкой на OLX Работа.

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Как изменился спрос

Аналитики проанализировали данные платформы за июль. Количество размещенных вакансий за год заметно выросло в областных центрах востока и юга Украины.

В частности, фиксировали +27% в Кропивницком, +23% в Днепре, +16% в Полтаве, + 14% в Запорожье, +13% в Николаеве, +8% в Харькове и + 4% в Сумах.

В западных и центральных городах показатели в основном уменьшились. Наиболее заметно — в Киеве -12%, в Ровно, Львове, Ивано-Франковске и Виннице по -10%, Тернополе -8%.

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На показатели влияют различные факторы, среди которых — ситуация с безопасностью и потребность в работниках в конкретном регионе. В то же время количество отзывов кандидатов заметно возросло на западе Украины.

Так, за год наблюдали +46% в Ужгороде (высокий показатель), +41% во Львове, +29% в Хмельницком, +27% в Черновцах, +19% в Ивано-Франковске.

В Киеве и Чернигове в количестве отзывов фиксировались +21% и +26% соответственно.

В городах востока и юга показатели роста в пределах от +5% до +7%, а в некоторых — они уменьшились: Запорожье -11%, Николаев -40%, Сумы -4%.

В западных и центральных городах, где количество объявлений за год преимущественно сократилось, количество отзывов возросло. Это может свидетельствовать об ужесточении конкуренции за рабочие места среди кандидатов, говорят аналитики.

На востоке и юге ситуация иная: рост количества вакансий не сопровождается заметным увеличением отзывов. Работодатели в этих регионах испытывают более острую потребность в работниках.

Приближенность к линии фронта влияет на спрос со стороны поисковиков. Однако небольшие показатели роста в некоторых областных центрах сигнализируют о постепенном возобновлении активности на локальном рынке труда.

По состоянию на июль спрос на специалистов в сфере строительства — на уровне прошлого года, а медиальная зарплата и активность кандидатов заметно выросли.

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Какие вакансии самые востребованные

На OLX Работа среди наиболее востребованных вакансий в категории «Строительство / облицовочные работы» — разнорабочий, строитель, монтажник, фасадщик и электрик. Также в этой категории ищут плиточники, каменщики, сварщики, маляры, сантехники и штукатуры.

«Если сравнивать данные за июль 2025 и 2026 годов — количество объявлений (размещенных вакансий) почти не изменилось (+1% по Украине). Это, в частности, демонстрирует стабильный запрос на специалистов в этой сфере», — говорится в сообщении.

Относительно спроса на эти вакансии — изменения более заметны, отмечают аналитики. За год активность поисковиков в категории выросла на 11%, а количество отзывов на 1 объявление увеличилось с 5 до 6.