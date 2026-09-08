Атаки рф снизили спрос на работников в Украине, но кадров не хватает

Усиление российских атак уже влияет на украинский рынок труда: предприятия стали более осторожно нанимать новых работников и сократили спрос на персонал. В то же время дефицит кадров остается одним из ключевых ограничений для бизнеса, что свидетельствует о продолжении работы экономики, несмотря на риски безопасности. Об этом заявил заместитель главы НБУ Владимир Лепушинский.

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По его словам, понижение спроса на работников связано с ухудшением деловой активности. Разрушение производственных и складских объектов, перебои в логистике и рост неопределенности заставляют компании более осторожно относиться к расширению штата и открытию новых вакансий.

Бизнес сократил планы по найму

Августовский опрос предприятий НБУ показал, что ожидания по поводу численности персонала стали более сдержанными.

Увеличение численности работников прогнозировали только строительные компании. В то же время предприятия промышленности, торговли и сферы услуг ожидали сокращения занятости. Самые пессимистические оценки зафиксированы в промышленности.

Однако это не означает пропажу проблемы с кадрами.

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Работников все равно не хватает

Предприятия продолжают называть дефицит квалифицированных работников одним из главных факторов, ограничивающих их деятельность.

По оценке Лепушинского, украинский рынок труда сейчас демонстрирует двойную тенденцию: бизнес сокращает планы нового найма из-за усиления рисков безопасности, но в то же время не может полностью обеспечить себя необходимым количеством персонала.

Для части предприятий проблемой становится уже недостаточный спрос на продукцию, а физическое отсутствие людей, способных ее производить и обеспечивать работу предприятий.

Это свидетельствует, что, несмотря на удары по инфраструктуре и ухудшению условий работы, украинская экономика продолжает функционировать, а компании нуждаются в работниках.