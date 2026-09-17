Налоги на переводы от родных: когда придется заплатить 10% или 18%

Денежный перевод от родственника не всегда означает необлагаемый доход. Ставка зависит от степени родства, статуса резидента и основания, на котором переданы средства. Управляющий партнер юридической компании WINNER, адвокат Игорь Ясько объясняет , кто может получать денежные подарки по нулевой ставке, в каких случаях возникает налог и какие документы следует хранить.

Поступления от родителей, детей, мужа или жены сами по себе не создают налогового обязательства — если это действительно подарок или другая семейная передача денег, а родство можно подтвердить.

По словам адвоката, налоговые последствия зависят не от назначения платежа в банке, а от правовой природы средств и доказательств, которые человек может предоставить по запросу.

«Перевод от мамы, сына или жены на карту — это не автоматически „неподтвержденный доход“, с которого следует платить налоги», — отметил адвокат.

Кто не платит налог

К родственникам первой степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Вторая степень — родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки. Если деньги поступили в подарок от этих лиц, применяется ставка ПДФО 0%, военный сбор также не уплачивается.

Размер перевода для этого правила значения не имеет — это не льгота «до определенной суммы». При этом правильнее говорить не просто о переводе, а о дарении денег: статья 174 Налогового кодекса распространяет на подарки от физических лиц те же правила, что и на наследство.

Когда возникает налог

Если деньги передает родственник, который не относится к первой или второй степени родства, либо посторонний человек — например, тетя, дядя, двоюродный брат, крестный, друг или партнер без зарегистрированного брака, — подарок облагается ПДФО по ставке 5% и военным сбором по ставке 5%. В совокупности это 10% от суммы.

Если даритель или получатель имеет статус нерезидента, применяется ставка ПДФО 18%. Получатель облагаемого налогом подарка должен задекларировать доход: декларация подается до 1 мая следующего года, а налог уплачивается до 1 августа.

Какие документы следует хранить

Для обычных бытовых переводов между близкими родственниками закон не требует нотариального договора. Но чем больше сумма, тем важнее иметь доказательную базу:

банковскую квитанцию или выписку с указанием плательщика и получателя;

понятное назначение платежа — например, «подарок от матери» или «перевод жене на семейные нужды»;

документы о родстве: свидетельства о рождении, браке или усыновлении;

при крупных суммах — простой письменный договор дарения денег.

Главный риск

По словам эксперта, риск возникает не из-за самого факта поступления денег на карту, а тогда, когда человек не может объяснить, кто и на каком основании перечислил ему значительную сумму.

«Фразы „это помощь от родственников“ без документов может быть недостаточно, если налоговая задаст вопрос об источнике происхождения средств», — подчеркнул адвокат.

Он также обратил внимание, что не каждый семейный перевод является подарком. Возврат долга, перевод общих денег или компенсация расходов имеют другую правовую природу — для них следует хранить расписку, договор займа или чеки.

Маскировать под «помощь от родственников» оплату за работу, продажу товаров или предпринимательские поступления не стоит: ДПС может расценить такие средства как незадекларированный доход.

Отдельно адвокат напомнил о финансовом мониторинге: банк может проверять происхождение крупных или нетипичных операций, и нулевая ставка налога не отменяет необходимости объяснить источник средств.

Что следует проверить перед крупным переводом

Чтобы быстро оценить возможные налоговые последствия перевода, «Минфин» собрал ключевые вопросы, которые стоит проверить получателю средств.