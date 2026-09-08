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8 сентября 2026, 12:30 Читати українською

Для ВПЛ увеличили финансирование жилья до 1,56 млрд грн: что изменится

Кабинет Министров увеличил государственную субвенцию местным бюджетам на обустройство жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Объем финансирования вырос с 1 млрд. до более 1,56 млрд грн, что позволит общинам создать больше мест для проживания переселенцев.

Кабинет Министров увеличил государственную субвенцию местным бюджетам на обустройство жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

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Дополнительно на эти нужды было направлено 565,2 млн грн. Деньги планируют использовать для расширения жилищного фонда, в частности, в сельской местности.

У ВПЛ будет больше возможностей получить жилье

Увеличение финансирования означает, что общины смогут приобрести больше зданий и обустроить дополнительные помещения для проживания людей, потерявших свои дома из-за войны.

Это особенно важно для сельских территорий, где государство реализует отдельный проект по обеспечению переселенцев жильем. Таким образом, выбор доступных вариантов проживания для ВПЛ может расшириться не только за счет количества мест, но и географически.

Право на первоочередное получение такого жилья будут иметь многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, дети-сироты и лица, лишенные родительской опеки, а также люди постарше.

Общины смогут повторно подавать заявки

Правительство также изменило правила распределения средств. Теперь общины, которые не успели подать заявки в установленные сроки или обнаружили дополнительную потребность в финансировании, смогут повторно обращаться за денежными средствами в течение 2026 года.

Это открывает возможность получать государственное финансирование не только тем общинам, которые первыми подали заявки, но и тем, у кого потребность в жилье для переселенцев выросла позже.

Читайте также: Новое жилье для ВПЛ: Кабмин утвердил правила программы «Дом в селе»

Больше вариантов для переселенцев

В целом решение правительства должно увеличить объем жилого фонда, доступного для ВПЛ. Речь идет не о прямых выплатах гражданам, а о создании и обустройстве мест, где переселенцы могут безопасно проживать.

Дополнительное финансирование также позволит обществу эффективнее использовать средства до конца 2026 года и направлять их туда, где потребность в жилье остается наибольшей.

Для переселенцев это означает большее количество потенциальных мест для проживания и новые возможности получить временное или поддержанное жилье, в том числе за пределами больших городов.

Источник: Минфин
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