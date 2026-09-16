Доллар и евро подешевели: Нацбанк объявил курс на 17 сентября

Нацбанк установил официальный курс валют на четверг, 17 сентября. Доллар подешевел на 3 копейки — до 44,60 грн, а евро — на 7 копеек, до 51,44 грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

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Официальный курс валют

На 17 сентября НБУ установил следующие курсы:

1 доллар США — 44,60 грн;

1 евро — 51,44 грн.

Для сравнения, 16 сентября доллар стоил 44,63 грн, а евро — 51,51 грн.

Как изменился курс

За сутки гривня укрепилась к обеим основным валютам. Доллар снизился с 44,63 грн. до 44,60 грн, или на 0,03 грн. Евро подешевел с 51,51 грн до 51,44 грн., или на 0,07 грн.