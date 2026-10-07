Меньше отчетности для ФЛП: Рада поддержала важные изменения по НДС

Для ФЛП — плательщиков НДС могут изменить правила отчетности. Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект, позволяющий предпринимателям самостоятельно выбирать месячный или квартальный отчетный период. Документ призван упростить администрирование НДС и уменьшить бюрократическую нагрузку на бизнес. Об этом сообщило Министерство финансов Украины .

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Что изменится для бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект № 10378-д об упрощении администрирования налога на добавленную стоимость.

Документ должен упростить администрирование НДС, развить электронное взаимодействие между налогоплательщиками и контролирующими органами, а также усовершенствовать подготовку налоговой отчетности и накладных.

Одно из ключевых предложений — разрешить ФЛП, являющимся плательщиками НДС, самостоятельно выбирать месячный или квартальный отчетный период.

Также всем плательщикам НДС хотят предоставить возможность предварительного автоматического заполнения налоговой отчетности и налоговых накладных на основе информации из информационных систем Государственной налоговой службы. Порядок и объем такого заполнения определит Министерство финансов.

Кроме того, пороговую сумму бюджетного возмещения и/или отрицательного значения НДС, декларирование которой дает основания для внеплановой документальной проверки, предлагают увеличить со 100 тысяч до 1 млн грн.

Еще одно изменение касается сводных налоговых накладных. Их предлагают разрешить составлять при поставке товаров или услуг покупателям, не являющимся плательщиками НДС, если они внесли предоплату. При этом требование о непрерывности и ритмичности таких поставок хотят убрать.

Следующий шаг

Законопроект № 16037-д был доработан на основе правительственного законопроекта № 16037. Он был разработан во исполнение международных обязательств Украины перед Европейским союзом и Международным валютным фондом. В источнике отмечается, что принятие документа является ключевым условием получения макрофинансовой помощи. Законопроект получил рекомендацию профильного комитета — окончательное решение должна принять Верховная Рада.