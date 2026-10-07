Что больше сдерживает украинцев от открытия собственного дела в 2026 году? В новом опросе Rakuten Viber чаще всего отвечали о деньгах.
Главные препятствия для открытия бизнеса в 2026 году: что показал опрос
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Для 38% опрошенных главной проблемой на старте бизнеса являются деньги. Именно столько респондентов назвали препятствием нехватку стартового капитала. Еще 20% говорят о нехватке сил и времени, а 13% — о нехватке кадров и надежной команды.
Еще 9% назвали барьером риски, связанные с отключениями, обстрелами и логистикой. Для 8% проблемой стали высокая конкуренция и сложность привлечения клиентов.
Документальное оформление, налоги и отчетность оказались в конце списка. Каждый из этих вариантов был выбран 6% опрошенных.
В то же время собственный бизнес уже есть у 35% участников опроса. Еще 15% планируют открыть собственное дело, но пока не отважились.
Еще у 13% респондентов есть «бизнес для себя» — хобби или подработка без официальной регистрации. У 10% собственное дело было раньше, но они его закрыли. Для 27% опрошенных предпринимательство вообще не представляет интереса.
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