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7 октября 2026, 19:53 Читати українською

Главные препятствия для открытия бизнеса в 2026 году: что показал опрос

Что больше сдерживает украинцев от открытия собственного дела в 2026 году? В новом опросе Rakuten Viber чаще всего отвечали о деньгах.

Что больше сдерживает украинцев от открытия собственного дела в 2026 году?
Больше всего не хватает денег: что украинцы назвали главным препятствием для открытия бизнеса
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Для 38% опрошенных главной проблемой на старте бизнеса являются деньги. Именно столько респондентов назвали препятствием нехватку стартового капитала. Еще 20% говорят о нехватке сил и времени, а 13% — о нехватке кадров и надежной команды.

Еще 9% назвали барьером риски, связанные с отключениями, обстрелами и логистикой. Для 8% проблемой стали высокая конкуренция и сложность привлечения клиентов.

Документальное оформление, налоги и отчетность оказались в конце списка. Каждый из этих вариантов был выбран 6% опрошенных.

В то же время собственный бизнес уже есть у 35% участников опроса. Еще 15% планируют открыть собственное дело, но пока не отважились.

Еще у 13% респондентов есть «бизнес для себя» — хобби или подработка без официальной регистрации. У 10% собственное дело было раньше, но они его закрыли. Для 27% опрошенных предпринимательство вообще не представляет интереса.

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Автор:
Игорь Тележников
редактор новостей Игорь Тележников
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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