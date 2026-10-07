Пузырь ИИ может лопнуть: Рэй Далио назвал главный риск

Искусственный интеллект представляет собой «классический пузырь», который приближается к точке схлопывания, заявил основатель Bridgewater Associates Рэй Далио на конференции Forbes Global CEO в Сингапуре. Об этом пишет Bloomberg.

Искусственный интеллект представляет собой «классический пузырь», который приближается к точке схлопывания.

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Что говорит Далио

Далио отметил, что ИИ-проекты финансируются за счет огромных объемов заемных средств, и по мере дальнейшего роста ставок наступит момент, когда пузырь начнет лопаться.

«Мы находимся в той части цикла, которая предшествует этому, но уже приближается к нему. Думаю, мы близки к этому», — сказал основатель Bridgewater.

Он назвал и другие факторы, способные спровоцировать крах ИИ-рынка. Среди них — налоги на крупный капитал и попытки инвесторов зафиксировать нереализованную прибыль в наличных.

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«Все говорят: „я стою $1 млрд“, но попробуйте потратить эти деньги. Чтобы их потратить, нужно продать богатство ради получения денег — и именно на этом пузырь обычно и прокалывается», — объясняет Далио.

Комментарии прозвучали на фоне того, как технологические гиганты тратят сотни миллиардов долларов на ИИ, все активнее привлекая для этого долги, при этом рост всего рынка обеспечивается лишь узким кругом акций, отмечает Bloomberg.

Доходность облигаций по всему миру достигла максимумов за несколько десятилетий, что повышает стоимость привлечения средств для масштабных инвестиций в ИИ-инфраструктуру.

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Несмотря на это, оценки компаний продолжают расти: на этой неделе оптимистичные ожидания от корпоративной отчетности IT-сектора вывели индексы S&P 500 и Nasdaq 100 на рекордные уровни.