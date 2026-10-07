После закрытия межбанка в среду, 7 октября, курс доллара прибавил 3 копейки в покупке не изменился в продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.
Курс валют 7 октября: как закрылся межбанковский рынок
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Валютный рынок
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Открытие 7 октября
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Закрытие 7 октября
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Изменения
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44,80/44,86
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44,83/44,86
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3/0
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50,14/50,16
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50,14/51,16
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0/0
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,63−45,14 грн. Евро покупают за 50,16 грн, а продают за 50,84 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,03−45,10, евро — 50,65−50,94 грн.
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Источник: Минфин
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