Послы стран Евросоюза согласовали 22-й пакет санкций против России, который станет крупнейшим единовременным расширением «черного списка» с начала войны, сообщает Euronews.
ЕС согласовал рекордное расширение санкций против россии
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Кто попал под санкции
Под ограничения должны попасть 1646 физических и юридических лиц. Reuters писал, что основная часть, около 1570 фигурантов, связаны с российским военно-промышленным комплексом, причем больше половины из них имеют отношение к производству ракет.
Отдельно санкции введут против 77 депутатов, «избранных» на оккупированных территориях Украины на сентябрьских выборах Думы.
Утвердить новый санкционный список должны в понедельник, 12 октября, на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.
Источник: Минфин
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