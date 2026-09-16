Revolut подал заявку на банковскую лицензию в Швейцарии в рамках глобального расширения финтех-компании. Заявление в Швейцарское управление по надзору за финансовыми рынками (FINMA) рассматривают, говорится в заявлении компании от 16 сентября.
Revolut подал заявление на получение банковской лицензии в Швейцарии
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Что известно о лицензии
Получение лицензии позволит Revolut работать в Швейцарии как местный банк, в частности, предлагать защиту депозитов в соответствии со швейцарскими правилами, локальными IBAN, зарплатными счетами и услугами эквайринга для бизнеса.
«Мы должны быть здесь. У нас много состоятельных клиентов в Швейцарии, которых мы хотим обслуживать», — сказал коммерческий директор Revolut Дэвид Тирадо.
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Что это даст Revolut
Швейцарская лицензия позволит Revolut усилить присутствие на одном из самых крупных мировых финансовых рынков. Компания также развивает направление частного банкинга.
В течение следующих пяти лет Revolut планирует инвестировать в швейцарский рынок 150 млн швейцарских франков ($183 млн).
Напомним
Помимо Швейцарии, Revolut подал заявки на получение банковских лицензий в:
- США — в марте 2026 года; в сентябре компания получила предварительное одобрение, но еще ожидает решений FDIC и Федеральной резервной системы;
- Перу — в январе 2026 года; компания уже получила разрешение на создание банка, однако для начала полноценной работы требуется окончательная авторизация;
- Южно-Африканская Республика — заявка находится на рассмотрении.
Ранее Revolut также подавал заявки в Великобритании, Франции, Австралии, Мексике и Колумбии.
В этих странах компания уже получила банковские лицензии. В частности, колумбийский регулятор принял заявку 15 сентября 2026 года.
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