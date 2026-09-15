Овощи борщевого набора в Украине заметно подешевели

В Украине в сентябре началось заметное сезонное понижение цен на овощи борщевого набора. По данным мониторинга Министерства аграрной политики и продовольствия, за последний месяц больше всего подешевели лук, морковь и картофель.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

По состоянию на 15 сентября средняя цена картофеля составляет 14,2 грн за кг — на 14% меньше месяца назад.

Морковь подешевела на 23%, до 17,7 грн/кг, а репчатый лук — сразу на 31%, до 20,7 грн/кг.



Влияет сезонность и увеличение предложения

В министерстве объясняют, что на цену продуктов в значительной степени влияет сезонность. В частности, нынешнее удешевление овощей связано с ростом предложения нового урожая.

В то же время, цены на другие продукты меняются по-разному. На них влияют себестоимость производства, затраты на энергоносители, хранение и логистику. Дополнительным фактором остаются повреждения логистической инфраструктуры из-за российских атак.

Читайте также: Дефицита продуктов не будет, но цены могут вырасти на 2,5%



Средние цены на основные продукты составляют: батон — 31,5 грн за 500 г, ржаной хлеб — 51,1 грн за кг, макаронные изделия — 39,2 грн за кг, подсолнечное масло — 93,5 грн за литр, молоко — 46,7 грн за кг, сливочное масло — 2 126,2 грн/кг.

Минагрополитики продолжает еженедельный мониторинг цен, чтобы отслеживать ситуацию на продовольственном рынке.