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15 сентября 2026, 14:26 Читати українською

Овощи борщевого набора в Украине заметно подешевели

В Украине в сентябре началось заметное сезонное понижение цен на овощи борщевого набора. По данным мониторинга Министерства аграрной политики и продовольствия, за последний месяц больше всего подешевели лук, морковь и картофель.

В Украине в сентябре началось заметное сезонное понижение цен на овощи борщового набора.

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По состоянию на 15 сентября средняя цена картофеля составляет 14,2 грн за кг — на 14% меньше месяца назад.

Морковь подешевела на 23%, до 17,7 грн/кг, а репчатый лук — сразу на 31%, до 20,7 грн/кг.


Влияет сезонность и увеличение предложения

В министерстве объясняют, что на цену продуктов в значительной степени влияет сезонность. В частности, нынешнее удешевление овощей связано с ростом предложения нового урожая.

В то же время, цены на другие продукты меняются по-разному. На них влияют себестоимость производства, затраты на энергоносители, хранение и логистику. Дополнительным фактором остаются повреждения логистической инфраструктуры из-за российских атак.

Читайте также: Дефицита продуктов не будет, но цены могут вырасти на 2,5%


Средние цены на основные продукты составляют: батон — 31,5 грн за 500 г, ржаной хлеб — 51,1 грн за кг, макаронные изделия — 39,2 грн за кг, подсолнечное масло — 93,5 грн за литр, молоко — 46,7 грн за кг, сливочное масло — 2 126,2 грн/кг.

Минагрополитики продолжает еженедельный мониторинг цен, чтобы отслеживать ситуацию на продовольственном рынке.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
nitrous2000
nitrous2000
15 сентября 2026, 16:13
#
Зараз прийдуть русняві боти і роскажуть чому це погано
+
0
000antman
000antman
15 сентября 2026, 16:48
#
може тому що осінь?
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