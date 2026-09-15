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15 сентября 2026, 15:46 Читати українською

Бензин и дизель снова дорожают: семь крупных сетей подняли цены

Украинские сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизельное топливо на фоне нового скачка мировых цен на нефть. Об этом сообщила народная депутат Ольга Василевская-Смаглюк в своем ТГ-канале.

Украинские сети АЗС начали повышать цены на бензин и дизельное топливо на фоне нового скачка мировых цен на нефть.

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15 сентября стоимость Brent выросла еще на 1,3% — до $107,05 за баррель, а американская WTI подорожала на 1,5% — до $102,92. Рынок реагирует на риски перебоев со снабжением после атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и остановки трубопровода «Восток—Запад».


Цены растут ежедневно


По данным мониторинга «НефтеРынка», в это утро цены повысили семь из восьми крупнейших сетей в Украине. Более всего подорожали бензин и дизель: OKKO подняла цены на бензин сразу на 2 грн/л, WOG, UKRNAFTA и AMIC — на 1 грн/л. UPG увеличила стоимость дизельного горючего до 1,36 грн/л.

Средняя цена бензина А-95 в городской выборке составляет 86,74 грн/л, а дизельного горючего — 97,36 грн/л.


Читайте также: Цены на АЗС подскочили более чем на гривну: сколько стоят бензин и дизтопливо


В то же время, премиальный дизель на SOCAR приблизился к отметке 100 грн/л. «НефтеРынок» зафиксировал цену в 100 грн еще 12 сентября. По состоянию на 15 сентября на сайте сети литр такого горючего стоит 99,90 грн.


С более подробной информацией о динамике цен на топливном рынке Украины, в том числе по регионам, можно ознакомиться в профильном индексе Минфина — Цены на топливо на заправках Украины.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+15
Svyrydenkoa
Svyrydenkoa
15 сентября 2026, 16:34
#
Це вже перемога? (((Ще піднімуть акциз з першого вересня, на пару гривень.
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