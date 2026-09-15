Министерство юстиции США подало в суд иск о конфискации криптовалютных активов на сумму около $61,2 млн в USDT. Американские власти считают, что эти средства связаны с доходами от незаконной продажи иранской нефти и нефтепродуктов.
США хотят конфисковать $61,2 млн в USDT: деньги связывают с продажей иранской нефти
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Нефтяные криптодоходы значительно больше
По данным иска, криптовалюта проходила через связанные с операциями счета, в том числе на Binance. В общей сложности американские прокуроры обнаружили более $1,5 млрд криптовалютных переводов, которые, по их версии, были связаны со схемой продаж иранской нефти.
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В то же время, $61,2 млн — это не сумма уже конфискованных активов. Минюст США обратился в суд с требованием обратить эти средства в пользу государства.
Источник: Минфин
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