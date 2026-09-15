Курс валют 15 сентября: сколько стоят доллар и евро в банках и обменниках

Во вторник, 15 сентября, средний курс доллара подорожал на 9 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Курс евро потерял 22 копейки в покупке, а в продаже 11 копеек.

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Валютный рынок

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,43−44,92 грн. Евро покупают за 51,30 грн, а продают за 51,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 44,85−44,91, евро — 51,82−52,053 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 44,65−44,69 грн. Торги по евро проходят на уровне 51,50−51,53 грн.

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