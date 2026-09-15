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15 сентября 2026, 13:15 Читати українською

Тревожные результаты: Почему почти 50% украинских подростков оказались вне базового уровня знаний

В Украине почти 50% 15-летних учеников не достигают базового уровня по математике и чтению, а около трети — по естественным наукам. Об этом свидетельствуют результаты PISA 2025 — международного исследования, оценивающего, насколько 15-летние школьники могут применять знания по математике, чтению и естественным наукам в реальных ситуациях, пишет Центр экономической стратегии.

В Украине почти 50% 15-летних учеников не достигают базового уровня по математике и чтению, а около трети — по естественным наукам.

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Поскольку прифронтовые области не были охвачены исследованием, фактическая ситуация по стране может быть еще более сложной.

Насколько Украина отстает

Украинские школьники отстают от среднего показателя стран ОЭСР на эквивалент 1,6−2,2 лет обучения. По сравнению с Польшей разрыв еще больше — 2,4−3,2 года обучения.

Наибольшее отставание зафиксировано в чтении. Речь идет не только о техническом умении читать текст, но и о способности понимать его, анализировать и критически оценивать информацию.

Именно эти навыки напрямую влияют на успешность обучения по другим предметам.

Результаты не ухудшились по сравнению с 2022 годом

В то же время, есть и положительный сигнал. По сравнению с 2022 годом, результаты украинских учеников существенно не изменились.

Учитывая полномасштабную войну, воздушные тревоги и длительное онлайн-обучение, сохранение показателей примерно на том же уровне можно считать важным результатом.

Однако уровень знаний все еще остается ниже, чем в 2018 году.

Село и большой город: разрыв в несколько лет обучения

Результаты учащихся существенно разнятся в зависимости от размера населенного пункта.

Школьники из сел и малых городов показывают значительно более низкие результаты, чем учащиеся из крупных городов. Разрыв между крайними категориями составляет около трех и более условных лет обучения.

Почему результаты отличаются

Одной из причин называют разные возможности школ.

Небольшие школы часто не имеют достаточного количества учителей всех профилей и ресурсов для обеспечения одинакового качества обучения.

Поэтому среди возможных решений называют дальнейшее укрупнение школьной сети с обеспечением доступа детей из малых населенных пунктов в большие школы.

Что это значит

Результаты PISA 2025 показывают, что проблема состоит не только в формальном усвоении школьной программы.

Почти половина украинских 15-летних учеников испытывает трудности с базовыми навыками, необходимыми для обучения, работы с информацией и дальнейшей профессиональной подготовки.

Особенно острым остается неравенство между большими городами и малыми населенными пунктами.

Отдельно ОЭСР проводит исследования компетентностей взрослых PIAAC, однако Украина в нем пока не участвовала.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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