Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, 16 сентября 2026 года запустит публичный мейннет Arc — блокчейн первого уровня, созданный для платежей в стейблкоинах, токенизации активов и финансовых операций. До запуска сеть уже работала в частном режиме, где к экосистеме присоединились более 100 институциональных и технологических участников.
BlackRock, Mastercard и Visa поддержат новую сеть Circle для USDC
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Кто будет обеспечивать работу сети
В группу основателей-валидаторов Arc вместе с Circle вошли BlackRock, DTCC, Galaxy, Global Payments, ICE, Mastercard, MoneyGram, SBI Group, Standard Chartered, Sumitomo Corporation и Visa .
Ряд крупных финансовых компаний также изучает интеграцию с сетью. В частности, BlackRock планирует развернуть на Arc токенизированный фонд BUIDL, а DTCC работает над возможностью токенизации активов, находящихся на хранении в DTC.
Arc может расширить использование USDC
Ключевая особенность Arc — нативная интеграция USDC. Сам стейблкоин будет использоваться для оплаты комиссий в сети, которая должна сделать транзакции более предсказуемыми и привязанными к доллару, без необходимости использовать волатильный нативный токен.
Circle позиционирует Arc как инфраструктуру для глобальных платежей, валютных операций, расчетов и работы с токенизированными активами. К экосистеме также присоединяются кошельки, криптобиржи и платежные сервисы, обеспечивающие доступ к USDC и перемещение активов между разными сетями.
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Для Circle запуск Arc может стать новым каналом распространения USDC, особенно среди банков, платежных компаний и крупных финансовых институций. По состоянию на конец второго квартала 2026 года объем USDC в обращении составил $73,3 млрд, а объем ончейн-транзакций со стейблокином за квартал достиг $14,8 трлн.
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