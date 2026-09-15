Польша, США и Испания: где украинцы активно покупают жилье за границей

В 2020—2025 годах украинцы приобрели около 90 800 объектов недвижимости в девяти странах на общую сумму около $18,5 млрд. Крупнейшим рынком стала Польша. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании FERO Development, с которым ознакомилась LIGA.net.

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Какие страны исследовали

Компания проанализировала покупку недвижимости украинцами в девяти странах:

Польши;

США;

Испании;

Чехии;

Германии;

Великобритании;

Турции;

Португалия;

Индонезия.

Источниками исследования явились национальные статистические ведомства, земельные реестры, центральные банки и миграционные службы. Все суммы переведены в доллары США по среднегодовому курсу года, к которому относилось соглашение.

Топ-5 рынков по сумме покупок

На пять крупнейших рынков приходится около 86% оцененного объема покупок.

Больше украинцы потратили на недвижимость в таких странах:

Польша — $5,95 млрд;

США — $4,58 млрд;

Испания — $2,6 млрд;

Чехия — $1,48 млрд;

Германия — $1,3 млрд.

Польша стала крупнейшим рынком

Лидерство Польши заметно не только по сумме сделок. По расчетам исследования, за шесть лет украинцы приобрели около 38 500 объектов. Это более 40% общего количества покупок на девяти исследованных рынках.

В 2025 году граждане Украины приобрели в Польше 548 000 кв. м жилья.

Это больше, чем граждане всех остальных 116 стран, представленных в статистике польского МВД вместе.

На украинцев приходилось 54,8% площади, приобретенной иностранными физическими лицами. Для сравнения, в 2020 году их доля составила около 39%.

Почему Польша лидирует

По словам автора исследования, соучредителя и CEO FERO Development Виктора Забоенко, Польша является самым большим рынком для украинцев в абсолютных цифрах, но не по интенсивности покупок.

«В 2025 году на 1000 украинцев в Польше приходилось около шести покупок, тогда как в Испании — 12,5. То есть польское лидерство объясняется, прежде всего, масштабом украинской общины и тем, что все больше людей переходят от аренды к собственному жилью», — отметил Забоенко.

Украинцы активнее берут ипотеку в Польше

О постепенном закреплении украинцев в Польше свидетельствует и кредитная статистика.

184 000 граждан Украины имеют кредитные обязательства в польских банках на 13,6 млрд злотых. Из этой суммы 78% приходится на ипотеку.

Средний ипотечный кредит украинского заемщика составляет 459 000 злотых.

Испания — вторая по количеству приобретенных объектов

Вторым рынком по количеству обретенных объектов стала Испания. За шесть лет украинцы купили там около 16900 объектов. Количество сделок возросло с 1128 в 2020 году до более чем 4100 в 2024 году.

В 2025 году рост фактически остановился: было заключено около 4125 соглашений по сравнению с 4122 годом ранее.

Где украинцы покупают интенсивнее всего

Именно Испания имеет высокую интенсивность покупок среди рынков, для которых в исследовании рассчитали этот показатель.

В 2025 году на 1000 украинцев в Испании приходилось 12,5 соглашений.

Для сравнения:

в США — 8,4 сделки;

в Польше — 5,96 соглашения.

Автор исследования связывает это, в частности, с давно сложившейся украинской общиной в Испании.

По каким ценам украинцы покупали жилье в Испании

Испания является единственной среди исследованных стран, где официальная статистика позволяет разделить иностранных покупателей на резидентов и нерезидентов.

На резидентов приходится 78% сделок иностранцев, на нерезидентов — 22%. Во втором полугодии 2024 года украинцы в среднем платили 1872 евро за кв. м.

Это близко к уровню цен, по которым покупают иностранцы-резиденты и граждане Испании, и существенно ниже сегмента нерезидентов.

Турция прошла пик спроса

В Турции в 2025 году украинцы заняли третье место среди иностранцев по количеству приобретенного жилья после граждан России и Ирана.

В то же время количество украинских покупок там начало сокращаться.

Если в 2022 году украинцы приобрели в Турции 2574 объекта, то в 2025 году — 1541 объект. Это на 40% меньше.

По общей сумме приобретений Турция заняла лишь седьмое место среди девяти рынков — около $841 млн. за шесть лет.

США — второй рынок по сумме, но с высокой погрешностью

Вторыми по сумме после Польши стали США — около $4,58 млрд. Однако этот результат имеет большую погрешность.

В отличие от Польши, Испании или Турции американская статистика не ведет прямого учета покупателей недвижимости по украинскому гражданству.

FERO Development оценивала рынок из-за численности украинской общины, структуры домохозяйств, доли владельцев жилья и темпов покупок.

Диапазон оценки для США составляет около $2−7 млрд, а погрешность центрального расчета — ±60%.

Чехия и Германия

Среди других рынков самыми крупными по оцененному объему стали Чехия и Германия. В Чехии за 2020−2025 годы украинцы могли приобрести около 8550 объектов на $1,48 млрд.

В Германии около 3340 объектов на $1,3 млрд.

Что это значит

Исследование показывает, что покупка недвижимости для украинцев за рубежом стала не только инвестиционным решением, но и частью долгосрочного закрепления в странах проживания.