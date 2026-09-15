В 2020—2025 годах украинцы приобрели около 90 800 объектов недвижимости в девяти странах на общую сумму около $18,5 млрд. Крупнейшим рынком стала Польша. Об этом свидетельствуют результаты исследования международной компании FERO Development, с которым ознакомилась LIGA.net.
Польша, США и Испания: где украинцы активно покупают жилье за границей
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Какие страны исследовали
Компания проанализировала покупку недвижимости украинцами в девяти странах:
- Польши;
- США;
- Испании;
- Чехии;
- Германии;
- Великобритании;
- Турции;
- Португалия;
- Индонезия.
Источниками исследования явились национальные статистические ведомства, земельные реестры, центральные банки и миграционные службы. Все суммы переведены в доллары США по среднегодовому курсу года, к которому относилось соглашение.
Топ-5 рынков по сумме покупок
На пять крупнейших рынков приходится около 86% оцененного объема покупок.
Больше украинцы потратили на недвижимость в таких странах:
- Польша — $5,95 млрд;
- США — $4,58 млрд;
- Испания — $2,6 млрд;
- Чехия — $1,48 млрд;
- Германия — $1,3 млрд.
Польша стала крупнейшим рынком
Лидерство Польши заметно не только по сумме сделок. По расчетам исследования, за шесть лет украинцы приобрели около 38 500 объектов. Это более 40% общего количества покупок на девяти исследованных рынках.
В 2025 году граждане Украины приобрели в Польше 548 000 кв. м жилья.
Это больше, чем граждане всех остальных 116 стран, представленных в статистике польского МВД вместе.
На украинцев приходилось 54,8% площади, приобретенной иностранными физическими лицами. Для сравнения, в 2020 году их доля составила около 39%.
Почему Польша лидирует
По словам автора исследования, соучредителя и CEO FERO Development Виктора Забоенко, Польша является самым большим рынком для украинцев в абсолютных цифрах, но не по интенсивности покупок.
«В 2025 году на 1000 украинцев в Польше приходилось около шести покупок, тогда как в Испании — 12,5. То есть польское лидерство объясняется, прежде всего, масштабом украинской общины и тем, что все больше людей переходят от аренды к собственному жилью», — отметил Забоенко.
Украинцы активнее берут ипотеку в Польше
О постепенном закреплении украинцев в Польше свидетельствует и кредитная статистика.
184 000 граждан Украины имеют кредитные обязательства в польских банках на 13,6 млрд злотых. Из этой суммы 78% приходится на ипотеку.
Средний ипотечный кредит украинского заемщика составляет 459 000 злотых.
Испания — вторая по количеству приобретенных объектов
Вторым рынком по количеству обретенных объектов стала Испания. За шесть лет украинцы купили там около 16900 объектов. Количество сделок возросло с 1128 в 2020 году до более чем 4100 в 2024 году.
В 2025 году рост фактически остановился: было заключено около 4125 соглашений по сравнению с 4122 годом ранее.
Где украинцы покупают интенсивнее всего
Именно Испания имеет высокую интенсивность покупок среди рынков, для которых в исследовании рассчитали этот показатель.
В 2025 году на 1000 украинцев в Испании приходилось 12,5 соглашений.
Для сравнения:
- в США — 8,4 сделки;
- в Польше — 5,96 соглашения.
Автор исследования связывает это, в частности, с давно сложившейся украинской общиной в Испании.
По каким ценам украинцы покупали жилье в Испании
Испания является единственной среди исследованных стран, где официальная статистика позволяет разделить иностранных покупателей на резидентов и нерезидентов.
На резидентов приходится 78% сделок иностранцев, на нерезидентов — 22%. Во втором полугодии 2024 года украинцы в среднем платили 1872 евро за кв. м.
Это близко к уровню цен, по которым покупают иностранцы-резиденты и граждане Испании, и существенно ниже сегмента нерезидентов.
Турция прошла пик спроса
В Турции в 2025 году украинцы заняли третье место среди иностранцев по количеству приобретенного жилья после граждан России и Ирана.
В то же время количество украинских покупок там начало сокращаться.
Если в 2022 году украинцы приобрели в Турции 2574 объекта, то в 2025 году — 1541 объект. Это на 40% меньше.
По общей сумме приобретений Турция заняла лишь седьмое место среди девяти рынков — около $841 млн. за шесть лет.
США — второй рынок по сумме, но с высокой погрешностью
Вторыми по сумме после Польши стали США — около $4,58 млрд. Однако этот результат имеет большую погрешность.
В отличие от Польши, Испании или Турции американская статистика не ведет прямого учета покупателей недвижимости по украинскому гражданству.
FERO Development оценивала рынок из-за численности украинской общины, структуры домохозяйств, доли владельцев жилья и темпов покупок.
Диапазон оценки для США составляет около $2−7 млрд, а погрешность центрального расчета — ±60%.
Чехия и Германия
Среди других рынков самыми крупными по оцененному объему стали Чехия и Германия. В Чехии за 2020−2025 годы украинцы могли приобрести около 8550 объектов на $1,48 млрд.
В Германии около 3340 объектов на $1,3 млрд.
Что это значит
Исследование показывает, что покупка недвижимости для украинцев за рубежом стала не только инвестиционным решением, но и частью долгосрочного закрепления в странах проживания.
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