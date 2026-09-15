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15 сентября 2026, 10:02 Читати українською

НКЦБФР хотят реорганизовать: что изменится в управлении фондовым регулятором

Правительство предлагает перестроить систему управления Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Законопроект № 16067 предусматривает создание отдельного Совета комиссии, открытый конкурсный отбор руководства и двухуровневую структуру управления регулятором. Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство предлагает перестроить систему управления Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

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Какой статус предлагают для НКЦБФР

Законопроект должен закрепить за НКЦБФР статус постоянно действующего центрального органа исполнительной власти со специальным статусом.

Также комиссия должна получить статус юридического лица публичного права.

Образовать НКЦБФР согласно проекту должен Кабинет Министров.

Как изменится структура управления

Для регулятора предлагают ввести двухуровневую модель управления.

Она будет состоять из:

  • Совета комиссии;
  • самой комиссии как коллегиального исполнительного органа;
  • офиса комиссии.

Кто будет входить в Совет НКЦБФР

Совет НКЦБФР будет иметь пятерых членов.

В ее состав должны войти:

  • три независимых члена;
  • один представитель Верховной Рады;
  • один представитель Кабинета Министров.

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Какие полномочия будут у Совета

К полномочиям Совета НКЦБФР предлагают отнести утверждение стратегии развития рынков, годовых и среднесрочных планов работы, согласование смет и надзор за деятельностью комиссии.

Также Совет должен будет:

  • организовывать конкурсный подбор руководства;
  • проводить оценку работы регулятора;
  • обеспечивать внешний и внутренний аудит;
  • отвечать за комплаенс;
  • внедрять систему управления рисками.

Какова будет роль самой комиссии

Сама НКЦБФР будет оставаться коллегиальным исполнительным органом.

В ее состав будут входить председатель и четыре члена.

Комиссия будет регулировать рынки капитала, принимать нормативно-правовые акты и реализовывать стратегию, утвержденную Советом.

Как будут выбирать руководство

Председателя и членов НКЦБФР предлагают отбирать через открытый конкурс.

После конкурсного отбора будет назначаться Кабинет Министров.

Законопроект также должен определить сроки их полномочий, квалификационные требования, ограничения по совместительству и основания для увольнения.

Что еще предполагает законопроект

Отдельно предлагают ввести ежегодную отчетность главы НКЦБФР перед Верховной Радой.

Также законопроект должен урегулировать работу территориальных органов офиса комиссии.

Почему это важно

Реформа управления НКЦБФР происходит параллельно с адаптацией украинского рынка капитала к европейскому регулированию.

Ранее комиссия сообщала, что Украина готовит рынок капитала к переходу на правила ЕС и работает над приближением регуляторной системы к стандартам, которые будут действовать после вступления в Евросоюз.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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