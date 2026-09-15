Доллар за 26 лет потерял почти половину покупательной способности, гривна — в 18,8 раза

За 26 лет доллар США потерял почти 50% покупательной способности. То, что в 2000 году можно было купить за $1000, в 2026 году уже стоит около $1940. В то же время гривна за этот же период обесценилась гораздо сильнее. С 2000 года по август 2026 года ее покупательная способность упала в 18,8 раза. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Обесценивание и инфляция — не одно и то же

По словам аналитика, когда речь идет о падении покупательной способности, важно не путать обесценивание денег и накопленную инфляцию.

Инфляция указывает, как выросли цены.

Обесценивание денег показывает, сколько покупательной силы потеряла валюта.

«Например, если цены выросли в 18,8 раза, это не означает, что гривня «обесценилась на 1880%». Это значит, что на ту же сумму теперь можно купить примерно в 18,8 раза меньше товаров и услуг.

Иными словами, 1000 грн в 2000 году по покупательной способности соответствуют примерно 18 756 грн в августе 2026 года. А 1000 грн, которые просто лежали наличными, сохранили всего около 5,3% своей первоначальной покупательной силы.

Поэтому корректнее говорить так: цены выросли в 18,8 раза, а покупательная способность гривны упала примерно на 94,7%", — пишет Шевчишин.

Что произошло с гривной

Если в 2000 году определенный набор товаров и услуг стоил 1000 грн, то в августе 2026 для его покупки потребовалось бы уже около 18 756 грн.

Это означает, что простое хранение денег без инструментов защиты от инфляции фактически приводит к потере реальной стоимости.

Почему деньги должны работать

Главный вывод из этой динамики прост: деньги должны работать.

Сохранять сбережения под подушкой или под матрасом означает постепенно терять их покупательную способность из-за инфляции.

На коротких интервалах, особенно в периоды шоков, валюта может давать ощутимую защиту и даже существенный доход за счет девальвации гривны.

Но на более длинных горизонтах банковские депозиты и гривневые ОВГЗ могут обеспечивать более высокую доходность, чем простое хранение наличных денег.

Что показывает пример с депозитом

Если бы в 2000 году 1000 грн не просто хранить наличными, а разместить на депозите и регулярно пролонгировать вклад, накопленная сумма могла составлять около 36 850 грн.

А при переходе с 2015 года в гривневые ОВГЗ результат мог бы быть еще выше.

В то же время с 2014 года доходы по банковским вкладам облагаются налогом, поэтому расчет по депозитам требует корректировки на налоги.

Однако это не меняет главный вывод: инфляция обесценивает деньги, если они не работают.