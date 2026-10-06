Промышленность Украины падает третий месяц подряд: в августе спад ускорился до 7,4%

За январь-август 2026 г. объем промышленного производства в Украине сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом общий индекс промышленного производства снижается уже третий месяц подряд, а в августе темпы падения заметно ускорились. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные Госстата.

За январь-август 2026 г. объем промышленного производства в Украине сократился на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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За месяц промпроизводство сократилось на 7,4%, а по сравнению с августом 2025 года — на 6,1%. Месяцем ранее годовое падение составило 1,7%.

Что происходит в основных отраслях

По итогам восьми месяцев лучшую динамику продемонстрировала добывающая промышленность — производство выросло на 1,3% год к году.

В обрабатывающей промышленности зафиксирован рост на 0,9%.

В то же время в секторе энергетики и водоснабжения спад достиг 12,7%, что стало главным фактором снижения общего показателя промышленности.

В августе спад охватил все основные сектора.

Худшая лунная динамика в августе наблюдалась в добывающей и обрабатывающей промышленности.

Добывающая промышленность сократила производство на 8,5% по сравнению с июлем и на 8,8% из года в год.

В обрабатывающей промышленности падение составило 8,2% в месяц и 3,9% в годовом исчислении.

В энергетике и водоснабжении производство снизилось на 1,1% в месяц и на 10,8% по сравнению с августом прошлого года.

Таким образом, хотя по итогам восьми месяцев добывающая и обрабатывающая промышленность остаются в небольшом плюсе, августовская динамика свидетельствует о существенном ухудшении ситуации в промышленности.