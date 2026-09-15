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15 сентября 2026, 9:40 Читати українською

Экономика Китая подала противоречивый сигнал: производство растет, а спрос падает

Согласно данным правительства КНР, промышленное производство Китая в августе выросло на 5,2% в годовом исчислении, сообщает Investing.com. Это выше прогноза в 4,8% и результат июля — 4,5%.

Согласно данным правительства КНР, промышленное производство Китая в августе выросло на 5,2% в годовом исчислении, сообщает Investing.com.

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Основной поддержкой промышленности остается высокий внешний спрос. Китайские предприятия наращивают выпуск электронных компонентов, аккумуляторов, сетевого оборудования и других товаров, ориентированных на экспорт.

В то же время, внутренняя экономика демонстрирует более слабые результаты. Инвестиции в основные средства за январь-август сократились на 7,2%, в то время как ожидалось падение на 7%. Розничные продажи в августе выросли всего на 0,4% против прогнозируемых 0,7%. Безработица повысилась с 5,2% до 5,3%.

Что это значит для мировой экономики

Китай остается одним из ключевых центров мирового производства, поэтому устойчивый промышленный сектор поддерживает глобальные цепи снабжения и спроса на сырье и комплектующие.

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В то же время, слабое внутреннее потребление может сдерживать мировой спрос. Высокая же зависимость китайских производителей от экспорта усиливает конкуренцию на международных рынках и может создавать новые торговые споры, в том числе из США.


Торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира остаются одним из главных рисков глобальной торговли. Планируемый визит Си Цзиньпина в США в конце сентября может стать попыткой ослабить напряженность.

Таким образом Китай демонстрирует способность поддерживать производство даже на фоне слабого внутреннего спроса, но его экономическое восстановление пока остается неравномерным.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Yaroslav 911
Yaroslav 911
15 сентября 2026, 11:22
#
Отличные новости!
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0
Олександр Савчук
Олександр Савчук
15 сентября 2026, 12:00
#
Настав комунізм? Єдине, що безробіття не повинно бути — ввести кримінальну відповідальність за дармоїдство.
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