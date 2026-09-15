Syngenta хочет привлечь $5 млрд: агрогигант готовится к IPO в Гонконге

Как сообщает Bloomberg, Syngenta Group, которая с 2017 года принадлежит китайскому бизнесу, конфиденциально подала заявку на первоначальное размещение акций в Гонконге. Компания планирует привлечь около $5 млрд, а листинг может состояться в 2027 году после получения необходимых разрешений.

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Если планы реализуют, IPO Syngenta станет одним из самых больших размещений на Гонконгской бирже за последние годы. В 2026 году компании уже привлекли там около $47 млрд — более чем вдвое больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Syngenta производит семена и средства защиты растений. Компания приобрела китайская ChemChina в 2017 году, а впоследствии ChemChina была интегрирована в Sinochem Holdings. Поэтому сейчас Syngenta является китайской компанией, хотя ее историческое происхождение швейцарское.

Привлекать деньги становится сложнее

Это уже не первая попытка провести IPO. В 2021 году Syngenta подавала заявку на листинг в Шанхае, но через три года отказалась от плана из-за нестабильности рынка. В этом году компания снова отложила подготовку к размещению из-за последствий войны на Ближнем Востоке.

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Пока сроки и объем IPO еще могут измениться. Дополнительным фактором могут стать регуляторные согласования, поскольку производство семян в Китае и международная деятельность Syngenta относятся к чувствительным сферам.