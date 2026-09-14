Частные покупатели выбрали RAV4, а компании — Duster: топ-5 самых популярных авто августа

Как сообщает Укравтопром, в августе украинский автопарк пополнили около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство покупок пришлось на частных клиентов — 65%, тогда как юридические лица приобрели 35% машин.

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В то же время, спрос в двух сегментах авторынка сократился по сравнению с августом 2025 года. Продажи новых легковых автомобилей частным покупателям уменьшились на 33%, а корпоративным клиентам — на 12%.

Что покупали частные клиенты

Самым большим спросом среди частных покупателей пользовалась Toyota RAV4 — в августе продали 375 автомобилей этой модели.

В пятерку лидеров также вошли:

Hyundai Tucson — 162 авто;

Toyota Camry — 116;

BYD Sea Lion 06 — 114;

Mazda CX-5 — 112.



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Какие авто выбирали компании

В корпоративном сегменте первое место занял Renault Duster — 201 автомобиль. Почти столько же компании приобрели Skoda Octavia — 197 авто.

Далее в рейтинге:

Toyota Yaris Cross — 100 авто;

Skoda Kodiaq — 80;

Toyota RAV4 — 70.

Таким образом, Toyota RAV4 стала единственной моделью, вошедшей в топ-5 одновременно среди частных и корпоративных покупателей, хотя лидеры этих сегментов отличались.