Как сообщает Укравтопром, в августе украинский автопарк пополнили около 5 тыс. новых легковых автомобилей. Большинство покупок пришлось на частных клиентов — 65%, тогда как юридические лица приобрели 35% машин.
Частные покупатели выбрали RAV4, а компании — Duster: топ-5 самых популярных авто августа
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В то же время, спрос в двух сегментах авторынка сократился по сравнению с августом 2025 года. Продажи новых легковых автомобилей частным покупателям уменьшились на 33%, а корпоративным клиентам — на 12%.
Что покупали частные клиенты
Самым большим спросом среди частных покупателей пользовалась Toyota RAV4 — в августе продали 375 автомобилей этой модели.
В пятерку лидеров также вошли:
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Hyundai Tucson — 162 авто;
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Toyota Camry — 116;
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BYD Sea Lion 06 — 114;
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Mazda CX-5 — 112.
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Какие авто выбирали компании
В корпоративном сегменте первое место занял Renault Duster — 201 автомобиль. Почти столько же компании приобрели Skoda Octavia — 197 авто.
Далее в рейтинге:
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Toyota Yaris Cross — 100 авто;
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Skoda Kodiaq — 80;
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Toyota RAV4 — 70.
Таким образом, Toyota RAV4 стала единственной моделью, вошедшей в топ-5 одновременно среди частных и корпоративных покупателей, хотя лидеры этих сегментов отличались.
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